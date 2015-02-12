مراسلون بلا حدود :تراجع حرية الصحافة عالميا في 2014

صحفيي الجزيرة ال معتقلي ن في مصر قبل إطلاقهم

لا يزال العالم يشهد تراجعا حادا في حرية الصحافة في العالم في عام 2014 بحسب ما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في تصنيفها العالمي السنوي الذي أصدرته اليوم الخميس .



ربما لم يكشف التقرير جديدا في واقع الأمر كما يصف خبراء ، فما حدث و يحدث مع معتقلي الجزيرة في مصر دليل صارخ على تراجع حرية الصحافة و الإعلام في العالم .



التقرير ركّز على جانب التدهور الحاصل من قبل منظمات غير رسمية أو حكومية ، ففي تصريح للأمين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار لوكالة فرانس برس قال فيها "حصل تدهور معمم على ارتباط بعوامل شديدة الاختلاف" ذاكرا منها "انشطة مجموعات غير حكومية تتصرف باستبداد حيال الاعلام".



واوضحت المنظمة ان "العام 2014 سجل تراجعا حادا بالنسبة لحرية الاعلام. ان ثلثي الدول ال180 (المدرجة في تصنيف المنظمة) حققت اداء ادنى منها في النسخة السابقة" من التصنيف.



و وفقا لتصنيف المنظمة فقد رصدت نحو 3719 انتهاكا في 180 بلدا خلال العام 2014 بزيادة 8% عن العام السابق.



ولفتت الى ان جميع اطراف النزاعات الجارية في الشرق الاوسط واوكرانيا كانت تشن "حربا اعلامية بلا هوادة" حيث كان الاعلاميون اهدافا مباشرة للقتل او الخطف او الضغوط لحضهم على نقل الدعاية كما جاء في تقريرها .



وكتبت المنظمة انه "من بوكو حرام الى تنظيم الدولة الاسلامية، مرورا بمهربي المخدرات في اميركا اللاتينية ومافيا صقلية، تختلف الدوافع لكن الاساليب هي ذاتها" وهي تقوم على "الترهيب والاعمال الانتقامية لإسكات الصحافيين والمدونين الذين يتجرأون ويجرون تحقيقات او يرفضون ان يكونوا لسان حالهم".



ولفت التقرير الى ان "تجريم الاساءة الى الدين يعرض للخطر حرية الاعلام في نصف دول

العالم" مشددا على ان المتطرفين يلاحقون احيانا صحافيين او مدونين لاعتقادهم انهم لا يحترمون ديانتهم او نبيهم.



واعتبر التقرير سوريا اخطر بلد في العالم للصحافيين بحسب مراسلون بلا حدود وتبقى كما في العام السابق في المرتبة 177 من اصل 180 بلدا، مباشرة قبل الصين (176) وبعد تركمانستان (178) وكوريا الشمالية (179) واريتريا (180)، وهي الدول الاربع التي تصدرت تقرير العام الماضي ايضا.

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ما العراق فيأتي في المرتبة 156 ونيجيريا في المرتبة 111 واوضحت المنظمة ان هذين

البلدين "شهدا هذه السنة ايضا ظهور ثقوب سوداء في الاعلام" مشيرة من جهة اخرى الى ان "اتساع الاعتداءات" التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا "دفع الصحافيين الى الفرار".



ويقوم تصنيف المنظمة على سبعة مؤشرات هي مستوى التجاوزات، وانتشار التعددية، واستقلالية وسائل الاعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والاطار القانوني، والشفافية، والبنى التحتية.



وخلصت المنظمة الى ان "حرية الصحافة … في تراجع في القارات الخمس" مؤكدة ان مؤشراتها "قاطعة".



من ناحية أخرى و في نفس السياق طالب بيان للجنة حماية الصحفيين ، و مقرها نيويورك السلطات في مصر لإسقاط التهم والإفراج عن صحفيي الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي اللذين تعاد محاكمتهما اليوم وخاصة ان حيثيات محكمة النقض تحدثت عن عدم وجود ادلة .

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، "محمد فاضل فهمي وباهر محمد كانا يؤديان عملهما كصحفيين ولا يوجد سبب لأن يقضي أيا منهما يوما واحدا في السجن ولذا اننا نطالب السلطات في مصر بإسقاط التهم والأفراج عنهما وكذلك الافراج عن بقية زملائهم في السجن واصلاح القوانين التي تضعهما في السجون .