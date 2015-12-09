"هردو" يتوقع انتفاضة شعبية ضد النظام المصري

توقع مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي قيام انتفاضة شعبية أخرى ضد النظام المصري كما حدث من قبل في مصر وفي دول عربية أخرى شهدت ثورات شعبية قامت بسبب تعدي الشرطة على المواطنين.

وأضاف المركز في تقرير أصدره، الثلاثاء، تحت عنوان "نوفمبر الأسود.. حالات فردية" أن استمرار تجاوزات جهاز الشرطة التي أصبحت منهجا متبعا قد يؤدي لقيام ثورة شعبية، مؤكداً على ضرورة وجود عقوبات رادعة لهذه التجاوزات غير الفردية بالمرة.

ورصد التقرير التزايد المستمر في وقائع التعذيب التي تحدث في مصر داخل أماكن الاحتجاز، وجاء التقرير بعد أن شهد شهر نوفمبر الماضي العديد من تلك الوقائع والتي أدت إلى الوفاة في بعض الحالات.

ولعل أشهرها وفاة المواطن طلعت شبيب في الأقصر إثر تعذيبه داخل قسم الشرطة وأخرها فتاة شبرا الخيمة كما تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

ورصد التقرير العديد من المخالفات الدستورية والإنسانية التي تحدث جراء هذه الحوادث, حيث نص الدستور المصري وجميع الاتفاقيات الدولية على حماية حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية وحقه في الحياة دون أي تمييز أو تعصب.

وعلى سبيل المثال لا الحصر من الاتفاقيات التي تم سردها في التقرير: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسرد التقرير وقائع التعذيب التي تمت داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر والتي شملت أكثر من محافظة وعلى الوجهين البحري والقبلي.

وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل التصدي لظاهرة التعذيب، فقد أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان تحت إشراف جهاز الأمن الوطني لمواجهة تكرار هذه الوقائع, الأمر الذي لا يقبله أي عقل بالمرة حيث أن هذا الجهاز تحديداً هو المسئول عن معظم حالات التعذيب خاصة للمعارضين السياسيين.

كما أشار التقرير إلى ردود فعل المنظمات والتيارات المختلفة التي أبدت استياءها الشديد من تزايد ظاهرة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز.