جدل حول :..تزويج المصرية من أجنبي بـ50 ألف

وزير العدل أحمد الزند

تسبب قرار وزير العدل المصري أحمد الزند بإلزام الأجنبي الذي يتزوج من عروس مصرية بدفع مبلغ 50 ألف جنيه إذا كان يكبرها بـ25 عاما في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارض للفكرة و مؤيد لها .

حيث نصّ القرار كما نشر بالجريدة الرسمية على أنه: "يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، عند توثيق عقد الزواج".

نشطاء التواصل الاجتماعي انقسموا بين معتبر القرار أقرب إلى تجارة الرقيق و آخرين اعتبروه حفاظا على المرأة المصرية و إليكم جانب من هذه التعليقات لنشطاء التواصل الاجتماعي :

Ahmed Shawky

دعوة لكل العرب و الأجانب عرض ميتعوضش ( اشتري اي بنت او ست مصرية بأقل الاسعار فى الاسواق فقط ادفع 50 الف جنية و استلم عروسة أحدث موديل و مش بس كدة مش مهم عندك كام سنة لو كنت 70 او 80 او حتى 90 هنديلك بنت فى ال 20 يا بلاش ) الحق الفرصة

Ziad Xiad

25 سنة فرق ، قال يعني بتوع الخليج مش معاهم خمسين ألف ، يا حضرة المشتشار في أمريكا مواقعة القاصر حتى لو بموافقتها تعتبر جريمة اغتصاب

MohaMmed Saeid

على أساس انهم بيعملوها شهر عقارى مش عرفى واشهار بما يرضى الله ورسولة ، ياراجل حرام عليك انت بتبررلهم يعملوها من خلف الرسميات الحكومية ، روح ربنا ينتقم منك ومن امثالك في ام البلد دي .

Monir Wahby

هيه بيعه وشروة يا عالم !!!!!؟؟؟ دي لحم ودم ومشاعر واحاسيس، دي كرامة شعب يا سيادة المستشار وزير العدل

Fagnoon Fagnoon

بيع بطريقة قانونية دون اى نظرة إنسانية اتمنى أن يرحمنا الله من هذا الفكر العفن والتافة

Dina Mustafa

هل معنى الكلام دة الزند ماعندوش مانع الخليجي الخمسيني يأجر بنت غلبانة عندها 12 سنة كام شهر(اللي طبعا هاتتسنن 16), بس بشرط يدفع للدولة 50 الف جنيه؟ و دة اللي واضح من موضوع ال25 سنة فرق, واضح ان القرار متفصل على النوعية دي من الزيجات.

مش لاقيين حاجة تانية يستغلوا الشعب بيها غير دي؟ خلاص استنزفتوه من كل ناحية تانية؟

علي النصيري

هانشتغل قوادين ولا ايه يا عم الزند

Mostafa Bash

قرار جيد جدا وإن كنت أتمنى أن يكون مائة ألف جنيه .. لقد رأيت مصريات متزوجات بخليجيين يعاملوهن كخادمات لزوجاته الثلاث بدلا من أن يأتى بخادمه فلبينيه .

Mohamed Karzof

قرار جيد للمحافظة على المصريات لكن نتمنى قرارات او قوانين على أولياء أمور الفتيات المتاجرين بأعراضهم لأنهم أعطو صورة خاطئة عن المرأة المصرية فى الخارج وأنها سلعة رخيصة ..