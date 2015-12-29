غضب إعلامي و"سيادي" ضد توفيق عكاشة: إما اعتدلت أو اعتزلت

المذيع توفيق عكاشة

شن مذيعون وإعلاميون مصريون هجوما حادا على المذيع توفيق عكاشة، بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها أجهزة سيادية بالدولة.

وهاجم المذيع عمرو أديب عكاشة، مؤكدا أنه لم يحصل على درجة الدكتوراه التي يدعيها، ولا يجيد الحديث باللغة الإنجليزية، مؤكدا أن أحد الأجهزة السيادية قام بحمايته في مكان آمن لمدة أسبوعين في عهد الإخوان، لأنه ابن الأجهزة الأمنية المدلل. وبالرغم من ذلك قام بسب وزير الداخلية ورئيس الدولة ورئيس المخابرات، ولكن في كل مرة يتم التسامح معه، على حد قوله.

ووصف أديب حديث توفيق عكاشة ب"الهبل والعته" معتبرا أن أي عضو في حركة شباب السادس من أبريل أفضل منه، مضيفا أن كل أصدقاء عكاشة "باعوه" وأن الدولة قررت وقف برنامجه حتى تحذره من مغبة ما فعل. مضيفا "الراجل امبارح زودها.. الدولة بتقوله محدش يعمل معايا كدة.. هزر آه إنما عته لا".

واستطرد أديب متحدثا عن عكاشة "الأجهزة لما تبقى حلو معاه يبقى حلو معاها، ولما الأجهزة تبقى مبتسمعش الكلام يبقى وحش، انتو متخيلين إننا أقدر أعمل ربع اللي بيعمله توفيق عكاشة وكل البلد بتصدقه".

واتهم أديب عكاشة بتلقي تمويل من الخارج، متسائلا: "إزاى نجيب رئيس برلمان بتموله جهة أجنبية". مستبعدا أن يكون سبب إيقافه عن الظهور في الفضائيات بسبب انتهاكه ميثاق الشرف الصحفي، قائلا: "ميثاق شرف ايه؟ هنضحك على بعض". مرجحا أن يكون انقطاع التمويل الخارجي هو السبب. كما استبعد أن يقدم عكاشة استقالته من البرلمان، قائلا "عايزك مرة تبقى راجل وتستقيل" مؤكدا أن "30 يونيو تأكل نفسها".

ووجه أديب حديثا إلى عكاشة قائلا: أنت عار علينا كلنا.. لا يصح أن تستفيد من الأجهزة السيادية دون أن تعمل معها، مش هنقبل تغييب عقل تاني، يشتم زي ما يشتم هو وشلته وصحابه واللي وراه، إما اعتدلت أو اعتزلت، واللي عايز يعيش مع الأجهزة يعيش بس مايجيش بعد كدة يقول مفيش".

من جانبه، قال الإعلامي سيد على، مقدم برنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، إن توفيق عكاشة "يقف الآن في صف الإخوان".

وانتقد سيد على، توفيق عكاشة، بسبب تصريحاته التي أدلى بها في برنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تي في"، مساء الأحد. مؤكدا أنه لم يكن ينقصه سوى رفع علامة رابعة. مطالبا من سماهم "الكبار العاقلين" بالتعامل معه.

وكان عكاشة قد قال في برنامج "السادة المحترمون" لمذيع البرنامج يوسف الحسيني: "كلنا كنا اصدقاء للأمن من أجل إسقاط الإخوان" وعلق الحسيني على ما قاله عكاشة "أنا ما كنتش صديق لهم" فرد عليه عكاشة "كلنا بلا استثناء كنا أصدقاء للأمن من أجل إسقاط الإخوان".

وخلال لقائه اتهم عكاشة الأجهزة الأمنية بأنها أكلته لحما ورمته عظما، واتهم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار بأنه فاشل ومكروه من الشعب وأنه تسبب في مصائب كثيرة ويجب أن يقدم استقالته. كما أكد أن المخابرات والأمن الوطني يتم إدارتهما بتعليمات اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي.

وصدر قرار من إدارة المنطقة الحرة بالهيئة العامة للاستعلامات بوقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين ومنعه من الظهور في أي برامج أخرى بالقناة التي يمتلكها لمدة 6 شهور، كما تمت مخاطبة كافة القنوات الفضائية لمنع ظهور عكاشة فيها.

وكان عكاشة قد هدد ببيع ممتلكاته في مصر والهجرة للخارج وتقديم استقالته من مجلس النواب متهما وزير الداخلية وأجهزة المخابرات بمحاربته .وهاجم عكاشة شخصيات نافذة في نظام الرئيس عبد الفتاح منهم مدير مكتبه اللواء عباس كامل وأحمد الزند وزير العدل.