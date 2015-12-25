أبرز الأحداث في العالم العربي عام 2015

اجتماع حول سوريا في نيويورك- رويترز

كان العام 2015 حافلا بالأحداث المهمة والخطيرة من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية إلى التدخل العسكري الروسي في سوريا مرورا بأزمة المهاجرين، وفيما يلي أبرز هذه الاحداث:

كانون الثاني/يناير

7-9من كانون الثاني/يناير: فرنسا – سلسلة هجمات تستهدف مجلة شارلي إبدو توقع 12 قتيلا بينهم خمسة رسامين، وشرطية و4 رجال في أحد المتاجر.

26 من كانون الثاني/يناير: سوريا/العراق/ليبيا – تنظيم الدولة الإسلامية يخرج من مدينة كوباني (عين العرب) السورية على الحدود التركية بعد أكثر من أربعة أشهر من المعارك التي خاضتها القوات الكردية مدعومة بضربات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.

كذلك تمت استعادة مدينة تكريت في العراق من التنظيم الجهادي بدعم من إيران، لكن التنظيم تمكن في أيار/مايو من الاستيلاء على مدينة تدمر الأثرية بوسط سوريا ووسع نطاق تحركه في ليبيا حيث يسيطر منذ حزيران/يونيو على مدينة سرت مسقط راس معمر القذافي.

آذار/مارس

17 من آذار/مارس : فوز حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية ما أدى إلى تشكيل الأخير حكومته الرابعة لتكون أكثر الحكومات ميلا إلى اليمين في تاريخ إسرائيل. ومواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجمود عملية السلام يغذيان منذ تشرين الأول/اكتوبر انتفاضة السكاكين "الانتفاضة الثالثة"

18من آذار/مارس : تونس – هجوم على متحف باردو في تونس العاصمة والحصيلة 22 قتيلا بينهم 21 سائحا أجنبيا. وفي 26من حزيران/يونيو استهدف هجوم آخر أحد فنادق سوسة ما أوقع 38 قتيلا بينهم 30 بريطانيا. وفي 24 من تشرين الثاني/نوفمبر استهدف هجوم حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة التونسية وأوقع 12 قتيلا. وجميع هذه الهجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

26 آذار/مارس : اليمن – تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لوقف تقدم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وأسفر النزاع عن سقوط نحو ستة الاف قتيل.

نيسان/إبريل

2 من نيسان/إبريل: كينيا/الصومال – هجوم للإسلاميين الصوماليين في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على جامعة غاريسا شرقي كينيا ما أدى إلى سقوط 148 قتيلا بينهم 142 طالبا. وفي الصومال شنت حركة الشباب هجمات وهجمات انتحارية حتى في قلب مقديشو العاصمة.

19 من نيسان/إبريل: أزمة المهاجرين – 800 مهاجر غير شرعي غالبيتهم أفارقه قضوا قبالة السواحل الليبية في حادث غرق اعتبر الأكثر دموية في سلسلة حوادث مأساوية في البحر المتوسط (أكثر من 3500 قتيل أو مفقود في 2015).

آيار/مايو

29 من أيار/مايو: نيجيريا – تنصيب محمد بخاري الذي حدد أولوية له سحق تمرد جماعة بوكو حرام التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية. لكن هذه الجماعة قتلت أكثر من 1500 شخص منذ ذلك الحين فيما تكثفت الهجمات في المناطق الحدودية مع الكاميرون وتشاد والنيجر.

تموز/يوليو

14 من تموز/يوليو : إيران – اتفاق تاريخي بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا والمانيا) وإيران يضع حدا لاثنتي عشرة سنة من التوترات حول الملف النووي الايراني. وينص الاتفاق على خفض قدرات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

أيلول/سبتمبر

5-6 من أيلول/سبتمبر : مهاجرون/المانيا/الاتحاد الأوربي – تدفق اكثر من 20 ألف مهاجر إلى المانيا. برلين تخفف القيود بشأن استقبال اللاجئين السوريين بعد الصدمة التي تركتها صورة جثة الصغير إيلان على أحد الشواطئ التركية.

وقد انقسم الاتحاد الأوربي إزاء اسوأ أزمة مهاجرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (نحو نصف المليون مهاجر). وشددت بعض الدول تدابير التحقق من الهويات على الحدود فيما اقامت أخرى سياجا على غرار المجر في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

24 من أيلول/سبتمبر : السعودية – تدافع اثناء مناسك الحج يوقع 2236 قتيلا على الأقل في منى قرب مكة المكرمة، في اسوأ كارثة في التاريخ الحديث للحج.

30 من أيلول/سبتمبر: سوريا/روسيا – روسيا تبدأ في سوريا حملة مكثفة من الضربات الجوية لمساعدة نظام حليفها بشار الأسد، مؤكدة إنها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات "إرهابية" أخرى فيما تتهمها دول الغرب وفصائل مقاتلة باستهداف المجموعات "المعتدلة" أكثر من تركيزها على الجهاديين.

تشرين الأول/أكتوبر

3 من تشرين الأول/أكتوبر : أفغانستان – قصف اميركي لمستشفى منظمة أطباء بلا حدود في قندوز (شمال) والحصيلة 42 قتيلا وسط هجوم لطالبان على هذه المدينة. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر أدى هجوم لطالبان على مطار قندهار (جنوب) إلى سقوط 50 قتيلا. وفي تشرين الأول/أكتوبر أعلنت واشنطن إبقاء آلاف الجنود الأمريكيين في أفغانستان بعد العام 2016 لمساندة كابول في مواجهة المقاتلين الإسلاميين.

29 من تشرين الأول/أكتوبر : الصين – إعلان الصين انتهاء سياسة الطفل الواحد المعمول بها منذ أكثر من ثلاثة عقود ما يجيز للأزواج إنجاب طفلين.

31 من تشرين الأول/أكتوبر : مصر/روسيا – تحطم طائرة روسية من طراز إيه 321 ومقتل ركابها ال224 في سيناء المصرية، وتنظيم الدولة الإسلامية يتبنى ذلك. وموسكو تؤكد أن الحادث ناجم عن انفجار قنبلة.

تشرين الثاني/نوفمبر

الأول من تشرين الثاني/نوفمبر: تركيا – فوز كاسح في الانتخابات التشريعية للرئيس رجب طيب إردوغان على خلفية تجدد الاشتباكات في تموز/يوليو بين متمردي حزب العمال الكردستاني والسلطة وبعد اعتداء في 10 من تشرين الأول/أكتوبر في أنقرة (103 قتلى) نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

13 من تشرين الثاني/نوفمبر : فرنسا- مقتل 130 شخصا في باريس وإصابة أكثر من 350 اخرين في هجمات أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها وتضمنت عمليات انتحارية للمرة الأولى في هذا البلد. واستهدفت الهجمات صالة باتاكلان للحفلات وأرصفة مقاه ومطاعم ومحيط ملعب استاد دو فرانس. وفي 15 من الشهر نفسه قصفت الطائرات الحربية الفرنسية بكثافة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة بسوريا.

20 من تشرين الثاني/نوفمبر : مالي- هجوم على فندق دولي في باماكو أوقع 20 قتيلا وتبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي أعلن انضمام جماعة المرابطون بزعامة مختار بلمختار.

24 من تشرين الثاني/نوفمبر : روسيا/تركيا – الطيران الحربي التركي يسقط طائرة عسكرية روسية على الحدود السورية انتهكت المجال الجوي التركي لمدة 12 ثانية ما أغرق البلدين في أزمة دبلوماسية.

كانون الأول/ديسمبر

12 من كانون الأول/ديسمبر: السعودية – انتخاب عشرين سيدة سعودية في أول انتخابات مفتوحة أمام النساء في المملكة المحافظة جدا حيث ما زلن يخضعن لقيود صارمة.

18 من كانون الأول/ديسمبر : سوريا- صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يتضمن خارطة طريق لحل سياسي للنزاع في سوريا (أكثر من 250 الف قتيل وملايين النازحين). لكن الاتفاق لا يحل المسالة الشائكة المتمثلة بمصير الرئيس بشار الاسد مع استمرار الخلافات بين الغربيين الراغبين في رحيله والروس الداعمين له.