هل تعلم أن .. 23 ديسمبر هو عيد النصر في مصر

الرئيس جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم قبل تسعة وخمسين عاما، أعلن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر انتصار مصر في حرب وقعت أحداثها عام 1956م ، فهل تعلم الأجيال الجديدة شيئا عن هذه المناسبة ؟؟؟

نشبت هذه الحرب إثر اعتداء ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر عقب قيام الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس وتحويلها لشركة مساهمة مصرية ، ما أسقط امتيازا كان ممنوحا لبريطانيا وفرنسا بإدارة القناة.

أسباب العدوان الثلاثي

تأتي أسباب العدوان ممثلة في أن لكل دولة من الدول التي أقدمت على العدوان أسبابها الخاصة للمشاركة فيه ، و من بين هذه الأسباب

1. "بالنسبة لإسرائيل" توقيع مصر لاتفاقية مع الاتحاد السوفييتي تقضي بتزويد مصر بالأسلحة المتقدمة و المتطورة بهدف تقوية القوات المسلحة لردع إسرائيل، بعد رفض الدول الغربية تزويد مصر بالأسلحة ، وهو الأمر الذي أثار حماسة إسرائيل للاشتراك في هذا العدوان لأنها رأت في هذه الاتفاقية تهديدا لبقائها ، إضافة إلى أن مشاركتها في العدوان سيتيح لها فرصة ذهبية لقصف ما تبقى من فلسطين جواً وبراً، كما بعد العدوان فرصة لحلم احتلال سيناء .

2. " فرنسا" دعم وتأييد مصر للثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي و إمدادها بالمساعدات العسكرية مما أغضب فرنسا و حرّضها على المشاركة في العدوان.

3. "انجلترا" تأميم قناة السويس الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر في يوم 26 يوليو عام 1956م. هذا التأميم منع إنجلترا من التربح من القناة التي كانت تديرها قبل التأميم، و بذلك دخلت إنجلترا في العدوان الثلاثي.

بداية العدوان

بدأ الاعتداء الثلاثي على مصر ، عندما تلاقت مقاصد الاستعمار الغربي مع مقاصد إسرائيل عقب إعلان عبد الناصر تأميم حكومة الثورة لشركة قناة السويس في يوليو 1956م . واتفقت الأطراف الثلاثة على المؤامرة، وبدأت القوات الإسرائيلية تهاجم الحدود المصرية في 29 أكتوبر 1956م. وانذرت الدولتان الاستعماريتان كلا من مصر وإسرائيل بوقف القتال على ان تقف قوات كل منهما على بعد أميال قليلة من جانبي قناة السويس ، ولما رفضت مصر الإنذار هاجمت القوات الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية منطقة القناة لتطويق الجيش المصري في سيناء ، ولكن مصر فوتت عليهم هذا الغرض فارتدت وأخلت سيناء حيث تقدم الجيش الإسرائيلي واحتلها . استمر الفدائيون من رجال الجيش بالاشتراك مع الشعب في قتال القوات الاستعمارية في بورسعيد ، وتدخلت الأمم المتحدة ونددت بالعدوان الثلاثي علي مصر وطالبت المعتدين بالانسحاب وضغطت الولايات المتحدة على كل من إنجلترا وفرنسا ، وبذلك فشل الاعتداء واضطرت الدول المعتديه سحب قواتها بعد أن وافقت مصر على قرار الأمم المتحدة بوجود قوة طوارىء دولية على الحدود الفاصلة بين مصر واسرائيل .

أسباب فشل العدوان الثلاثي على مصر

كان من أسباب فشل العدوان الثلاثي على مصر ، شدة المقاومة المصرية و التحام الجيش و الشعب ضد العدوان ولكن هناك أسباب أخرى أجبرت الدول الثلاث على الانسحاب بسرعة أهمها:

– معارضة الاتحاد السوفييتي للعدوان الثلاثى ، وتأييده لمصر و تهديده بالتدخل العسكري لوقف العدوان.

– وقوف الشعوب العربية إلى جانب مصر.

– معارضة الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ استخدام القوة .

– تنديد هيئة الأمم المتحدة بأعمال الدول الثلاث فى مصر .

نتائج العدوان الثلاثي على مصر

توقيع اتفاقية الجلاء عن القناة

جاءت نتائج العدوان الثلاثي العدوان الثلاثي ممثلة فيما يلي

1. انسحاب القوات البريطانية و الفرنسية من بورسعيد في 23 ديسمبر 1956م، ولذلك تحتفل محافظة بورسعيد في ذلك اليوم من كل عام بعيد جلاء قوات العدوان.

2. انسحاب إسرائيل متأخرةً من سيناء في أوائل عام 1957م

3. وضعت قوات طوارئ دولية على الحدود المشتركة بين مصر و إسرائيل.

ومن النتائج الأخرى لفشل العدوان الثلاثي، ازدياد شعبية جمال عبدالناصر والخط السياسي الذي كان ينتهجه وازدادت هذه الشعبية أكثر بعد إعلان قيام الاتحاد العربي بين سوريا ومصر كنواة لدولة عربية شاملة والتي أعلنت عام 1958 .