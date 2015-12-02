المدنيون السوريون يفرون من الموت إلى الموت

ناقشت النافذة المسائية على شاشة الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء أوضاع السوريين ما بين قتيل وجريح أو لاجئ.

وبحسب مركز وقف إطلاق النار المعني بالحقوق المدنية في بريطانيا فإن أكثر من أربعة آلاف مدني قتلوا في العامين المنصرمين فقط ضمن الحرب المزمعة على تنظيم الدولة في كل من سوريا والعراق، خلال عامي 2014 و2015.

وأظهر التقرير الذي شاركت في إعداده المجموعة الدولية لحقوق الأقليات أن نحو ثلاثة آلاف من هؤلاء قتلوا بنيران القوات العراقية وغاراتها التي وصفها التقرير بأنها "غير دقيقة".

أما البقية فقتلوا في غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وغارات النظام السوري وضربات الطيران الروسي.