ارتفاع غير مسبوق لأعداد اللاجئين في العالم

لاجئون في سلوفينيا – رويترز

شهد عدد اللاجئين ارتفاعا مضطردا مقارنة مع العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين 60 مليون إنسان في العالم، مسجلا زيادة بنسبة 45% مقارنة مع عام 2011، حسبما تقول المفوضية العليا للاجئين.

وقال المفوضية في تقرير أصدرته أن "عام 2015 شهد على الارجح ارتفاعا غير مسبوق على صعيد النزوح القسري في العالم" استنادا إلى أرقام النصف الأول من السنة.

وأوضح الخبراء الذين أعدوا التقرير أن هذه الأرقام تظهر انه "بما أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين واصل التزايد خلال 2015 فمن المرجح أن يتخطى العدد بكثير" عتبة 60 مليونا. وخلال النصف الاول من العام 2015 جرى تعداد ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص إضافي اعتبروا في فئة النازحين وهم يتوزعون بين 4,2 ملايين نزحوا داخل بلادهم و839 الفا عبروا الحدود.

وواجهت أوروبا خلال النصف الأول من السنة تدفق مهاجرين غير مسبوق عبر البحر المتوسط، قدموا بغالبيتهم الكبرى من سوريا وبلدان أخرى تدور فيها حروب، وبما أن العديد من النازحين وصلوا بعد حزيران/يونيو 2015 فهم غير مدرجين في أرقام التقرير. وازداد عدد اللاجئين في العالم بنسبة 45% منذ 2011.

وتستضيف دول إفريقيا جنوب الصحراء أكبر عدد من اللاجئين (4,1 ملايين) تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (3,8 ملايين) وأوروبا (3,5 ملايين) والشرق الاوسط وشمال إفريقيا (3 ملايين) فيما يقيم 753 ألف لاجئ في القارة الأمريكية.

من جهة أخرى طلب حوالي مليون شخص اللجوء في 155 دولة في العالم خلال النصف الأول من السنة، أي ضعف عدد طالبي اللجوء في النصف الاول من العام 2014 (558 الفا). وتلقت المانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء خلال النصف الأول من السنة (159 الفا) بالمقارنة مع 173100 لمجمل العام 2014. وتليها روسيا التي استقبلت مئة ألف طلب لجوء ولا سيما من اوكرانيين. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة مع 78200 طلب لجوء بزيادة 44%.

وبلغ عدد النازحين داخليا الذين غادروا بيوتهم بدون أن يغادروا بلادهم 34 مليون نازح حتى منتصف حزيران/يونيو أي بزيادة مليوني نازح جدد في النصف الأول من العام. وسجل أكبر عدد من النازحين الجدد في اليمن (933500) تليه أوكرانيا (559 الفا) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (558 الفا) ونيجيريا (378500) والعراق (366500) وباكستان (309200). كما أحصت المفوضية العليا للاجئين خلال النصف الاول من السنة 3,9 ملايين من البدون.