السيسي يرتدي قناع التسامح في زياراته الخارجية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

لم تكن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي ترتدي قناع التسامح حول جماعة الإخوان المسلمين وأحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من المصريين جديدة فيما يخص زيارات السيسي الخارجية.

فقد سبق للسيسي أن أكد خلال زيارته إلى ألمانيا في الثالث من يونيو الماضي، إن معظم أحكام الإعدام غيابية وتسقط بحكم القانون بمجرد مثول المتهم أمام المحكمة.

وكان السيسي قد صرح في حوار مع قناة "بي بي سي" البريطانية إن الإخوان جزء من الشعب المصري، وأن على الشعب أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه.

وأضاف السيسي إن أحكام الإعدام لن تنفذ إما لكون المحكوم عليهم قد حوكموا غيابيا أو لأنهم سيستأنفون الأحكام الصادرة بحقهم.

وعادة ما يستبق السيسي أي زيارة خارجية له إلى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية بالإفراج عن نشطاء سياسيين معتقلين في السجون المصرية، وبعضهم يعودون للسجن مرة أخرى بعد ذلك. كما يطلق تصريحات تبدو مرحبة بالمصالحة الداخلية.

فقبل توجه السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي، أفرجت السلطات المصرية عن الناشطة "ماهينور المصري" بعد إصدار محكمة مصرية قرار بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها بالسجن 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه، على خلفية خرقها قانون التظاهر.

كما أصدرت محكمة مصرية قراراً بالإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح بكفالة، وأخلي سبيله بكفالة قدرها 5000 جنيه قبل سفر السيسي بأسبوع.

وأدين عبدالفتاح غيابياً بتهمة انتهاك قانون التظاهر وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاماً في يونيو عام 2014.

إلا أن السلطات سرعان ما ألقت القبض على ماهينور وعلاء مرة أخرى بعد شهر من عودة السيسي إلى مصر مرة أخرى، ومازالا معتقلين حتى الآن.

وفي 24 سبتمبر الماضي، توجه السيسي للمرة الثانية إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن أصدر عفوا عن 100 سجين سياسي، بينهم صحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد. وبرر النظام المصري هذا القرار بمناسبة حلول عيد الأضحى.

كما شمل العفو ناشطين سياسيين سجناء من أمثال: عمر الحاذق وبيتر جلال يوسف وسناء سيف ويارا سلام.

أما قبل زيارة السيسي إلى ألمانيا، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة بصورة مفاجئة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" لجلسة 16 يونيو/حزيران الماضي، أي بعد عودة السيسي من ألمانيا، وبالفعل أصدرت المحكمة مئات من أحكام الإعدام على مرسي وقيادات الإخوان في جلسة النطق بالحكم. وقال مراقبون إن التأجيل حدث بسبب عدم رغبة السيسي في تلقي انتقادات أثناء زيارته.