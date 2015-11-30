روسيا تقتل 4000سوري في شهرين

القصف الروسي يستهدف الأحياء السكنية

بعد شهرين من التدخل العسكري الروسي في سوريا ورغم عدم انجلاء غبار المباني المهدمة فوق رؤوس ساكنيها إلا أن الصور الواردة من هناك ترسم حجم المأساة والمعاناة التي ازدادت على أبناء الشعب السوري .

اليوم فقط ارتكب الطيران الحربي الروسي مجزرة جديدة لا تختلف عن تلك التي يرتكبها على مدار الساعة في شتى المدن والبلدات السورية .

حيث ذكرت "لجان التنسيق المحلية" أن 42 شخصًا قُتلوا في إدلب، معظمهم قتلوا جراء المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي في مدينة أريحا، في حين قُتل 20 آخرون في ‏دمشق وريفها، كما قتل 13 مدنيًّا في حلب، و5 في ‏حمص، والباقون في ‏الرقة، و‏حماة، و‏درعا.

وبحسب إحصاءات المنظمات المعنية بتوثيق ضحايا الحرب في سوريا فإن قرابة الأربعة آلاف شخص معظمهم مدنيون قتلوا نتيجة القصف الروسي على الأحياء السكنية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وتأتي المجزرة الروسية الجديدة بحق المدنيين السوريين، استكمالاً لمسلسلِ استهداف المقاتلات الحربية الروسية، للمناطق السكنية والمرافق الخدمية، والمراكز ذات الأهمية التجارية لسكان شمالي البلاد، إذ عكفت على قصفها منذ بداية غاراتها الجوية على سوريا، لكنها تصاعدت بشكل غير مسبوق، بعد إسقاط تركيا للطائرة الروسية.