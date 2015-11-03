راجعين_للميدان.. هاشتاج يتوعد نظام السيسي

ميدان التحرير- أرشيف

لقي هاشتاج #راجعين_للميدان الذي دشنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلا واسعا منذ إطلاقه أمس الاثنين.

ونشر النشطاء أخبار قضية إسراء الطويل التي تم تجديد حبسها، واستعرضوا ما قالوا إنها أوجه ظلم وفساد واستبداد تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى موجة الغلاء وعدم توافر السلع الأساسية.

ونشر "أحمد الويشي" صورة إسراء الباكية بعد تجديد حبسها وعلق قائلا: القهر مش في دموعك.. القهر في سكوتنا.. وغلاوة دموعك ديه يا بنتي، اللي أشرف من كل حكام مصر.. لنرجع.

وكتب محمود هشام قائمة بأسماء أكثر من 60 سيدة وفتاة في السجون، متعهدا بالعمل على إخراجهن منه.

وسخر حساب "صائد الكلمات" من انعدام الإقبال على الانتخابات البرلمانية قائلا: اللي غرد على هاشتاج راجعين للميدان في ساعتين أكتر من اللي نزل الانتخابات في يومين.

وكتب الشاعر عبد الرحمن يوسف على حسابه الشخصي على فيسبوك: راجعين للميدان قريبا جدا بإذن الله تعالى.

وقالت الصفحة الرسمية للإعلامي معتز مطر: تعدى أيام.. ويزداد الأنين.. ورب هذا الفجر.. للميدان راجعين.. الله غالب.

وقالت "عزة": صباح اللي لسه مكمل و ثاير، صباح اللي شامم ريحة يناير.

وقالت سلافة مجدي: #‏راجعين_الميدان علشان دولة بتواجه طفلة فتجدد لها 45 يوم سجن ..احنا عمرنا فيه كام 45 يوم.

وقال أحمد رفعت: في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادى.

وكتب عمر عكاشة: إيه الحاجات الحلوة اللي عالصبح دي.. هاشتاج ?#‏راجعين_للميدان يفرح والله ..يا مسهل وطول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس.

وقال محمد رشاد: سيسي سيسي سيسي إيه .. أتخن منه ودوسنا عليه.

وعلق رائد فتحي: رجع الباشا بنفس الوش واللي اتغير بس الصورة.. الله يرحم ف التحرير.. كان بيبص بعين مكسورة.

وقالت رحمة سامي: هو فكرة إننا ?#‏راجعين_الميدان، شيء عظيم اللهم عودة.

لكن خالد أنور اختلف مع الداعين قائلا: محاولة استنساخ يناير 2011 دعوة للعبث لا احنا ف جرأة2011 ولا هي داخلية 2011 ولا هو شعب 2011، لازم بديل ومسار توافقي مع الإخوان.

وقال أبو عمر المصري: #‏راجعين_للميدان حتى يسقط الطغيان ونرجع مصر زي زمان قبل ?#‏حكم_العسكر، ونجيب حق اللي مات ونخرج الأحرار من المعتقلات.

وكتب محمد سرور: ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة نرجع تانى ننسى اللى فات نحكى عنك فى الحكايات.. ياه ياالميدان.

وقال حاتم العسكري: لو مش متعاطف مع الفتاة الصغيرة إسراء الطويل لمجرد أنهم يقولون إنها تنتمي لجماعة الإخوان.. يبقى أكيد عمرك ما هتكون إنسان و هتعيش ندل و تموت جبان.

وقالت صفحة "منبر شعب مصر": نحن من الميدان وإنا إليه راجعون.. يلا نكمل لمتنا.

وكتب "ديبو المصري": "مش هانخاف مش هانطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى".

وعبر "جورج سمير" عن أحلامه قائلا: بكرة لينا والميدان بتاعنا، بس أرجوكم نرجع ومعانا الشعب قبل الميدان لازم ننزل للشارع ونشوف الشعب محتاج إيه هي دي فرصتنا، الشعب كره الإخوان والسيسي, نستغل احنا الفرصة.

وقال أحمد حمدي: بصحوة الفرسان، هنوقف الطغيان، ونهزم الجبان، ونحاكم اللى خان.

وعلقت رباب عزام: يسقط يسقط كل خاين.. اشهد يا محمد محمود إن الغدر ده طبع وباين في عيون خاينة ملهاش زى.. اشهد دايما إننا أولى بعيشة الحرية اللى بجد.. اشهد ان شبابك ضحوا لاجل الحق والحرية والوطنية اللى وقفوا قدامها سد.