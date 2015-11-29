الصين تستنزف موارد أفريقيا الغارقة في الديون

تواجه الشركات الصينية المملوكة للدولة التي تعمل في أفريقيا انتقادات لاستخدامها العمالة الصينية في المشروعات التي تمولها الحكومة مثل الطرق والمستشفيات، بينما تقوم باستنزاف الموارد تاركة القليل للاقتصادات المحلية وهي الصورة الذهنية التي تريد بكين تغييرها خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في جوهانسبرج يومي الثالث والرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

لكن "أُلاَولي إسماعيل" يقول في تحليل بعنوان "العلاقات الصينية الأفريقية شراكة أم استغلال: وجهة نظر أفريقية" إن: "الصين تبنت مقاربة أكثر مرونة بشأن سياستها الأفريقية فهي لا تدعم التدخل في أفريقيا بل تقوم بالوساطة المحايدة في الصراعات الأفريقية. ليس صحيحًا أنه يسمح للصين والشركات الصينية بارتكاب أعمال غير مشروعة في أفريقيا كما تدعي وسائل الإعلام الغربية. والصين تنظر إلى أفريقيا على أنها عنصر مركزي في مشروع استدامة نمو اقتصاد الصين وتطويره على المدى البعيد. وبحسب بنك الصين، فإن أفريقيا مصدر مهم لتزويد الصين بحاجتها المتزايدة للمادة الخام، إذ إن أفريقيا لديها واحد من أضخم احتياطيات المواد الخام، كما أنها المصدر الرئيسي للموارد الطبيعية الخام".

ومن المتوقع أن تسعى بعض الدول الأفريقية إلى إعادة التفاوض مع الصين بشأن مدفوعات الديون المستحقة عليها لمساعدة اقتصاداتها التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط والسلع الأولية لكنها لن تتجاهل عروض العملاق الآسيوي بتقديم قروض جديدة خلال قمة تعقد هذا الأسبوع.

وستسعى الدول الأفريقية لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى المصانع التي تنتج للتصدير وإلى مشروعات الطرق والسكك الحديدية في قارة ينظر إليها منذ فترة طويلة كمصدر رئيسي للسلع الأولية والطاقة التي تحتاجها الصين.

وسيزور الرئيس الصيني "شي جين بينغ" زيمبابوي في الأول والثاني من ديسمبر /كانون الأول ثم جنوب أفريقيا في الثاني والثالث من الشهر نفسه قبل أن يشارك في رئاسة المؤتمر في جنوب أفريقيا أكبر بلد صناعي في القارة والذي من المنتظر أن يحضره قادة دول أفريقية عديدة.

ويتوقع الخبراء أن تتقدم الصين بمقترحات تجارية وأن تعرض تقديم قروض جديدة للقارة رغم تباطؤ اقتصادها.

وقال "مارتن دافيس" العضو المنتدب للأسواق الناشئة وأفريقيا لدى ديلويت "الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها أفريقيا هي دينها المتزايد للصين وكيف ستنشط المحفزات المحلية في الصين الطلب على السلع الأولية بما يساعد على سداد الديون ويدعم التصنيع في القارة.

"لن تنطلق تنمية حقيقية بقرض جديد بعشرة مليارات دولار وإنما بقيام الاقتصادات الأفريقية بإضفاء الطابع المؤسسي على حقوق الملكية الفكرية وليس فقط الاستثمار في المناجم والطرق".

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا وبلغ حجم التجارة بين الجانبين 220 مليار دولار في 2014 بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية. وتشير تقديرات بي.إم.آي للبحوث، التي مقرها لندن، إلى أن استثمارات الصين في إفريقيا بلغت 32.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وعرضت الصين قروضا لأفريقيا بقيمة 32 مليار دولار في العامين الأخيرين لكن هناك مخاوف من أن القارة لا تستفيد من تطوير المهارات أو تكنولوجيا العملاق الاقتصادي الآسيوي، برغم تعهد الصين بتدريب الآلاف من الطلاب الأفارقة وزيادة نقل التكنولوجيا.

وقال "تشانغ مين"غ نائب وزير الخارجية الصيني الأسبوع الماضي إن بكين ستواصل تقديم الدعم والقروض لأفريقيا التي تورد النفط والمواد الخام مثل النحاس واليورانيوم لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى الأفارقة في العلاقات مع الصين مصدرا لتوازن مهم مع النفوذ الغربي لكن الحكومات الغربية تتهم الصين بغض الطرف عن الصراعات وانتهاكات الحقوق في القارة.

وقال "أنتوني هوكينز" أستاذ الاقتصاد بجامعة زيمبابوي مشيرا إلى الرئيس الصيني "لن يأتي من دون أن يعلنوا عن صفقة كبيرة. لكن عليك أن تدفع مقابل ذلك وهو ما سيقود زيمبابوي إلى الانزلاق بشكل أكبر في أزمة الديون".

وقال "دافيس" من ديلويت: إن الدول الأفريقية ربما تسعى إلى تخفيف الديون في أعقاب هبوط أسعار المعادن والنفط وهو ما أضعف قيمة عملاتها. ومن نيجيريا في الغرب إلى زيمبابوي في الجنوب تراجعت عملات دول أفريقية عديدة بشكل حاد مقابل الدولار.

وأضاف "ترتبط قروض الصين غالبا بترتيبات في السلع الأولية. والآن وبعد أن هبطت أسعار السلع الأولية: كيف ستعاد هيكلة الديون؟

"من المرجح أن تكون المحادثات المتعلقة بالديون ثنائية وليست في الجلسات العامة." ويرى البعض أيضا تغيرا في اتجاه الاستثمارات الصينية في المستقبل.

فللصين استثمارات متنوعة في إفريقيا من بينها محطات كهرباء في زيمبابوي وصفقات تجارية مع مصر ومناجم كوبلت في الكونغو وخطوط حديدية في شرق أفريقيا ومشروعات للبنية التحتية في غينيا الاستوائية.

لكن الاستثمارات الصينية المباشرة في أفريقيا هبطت نحو 40 في المئة في النصف الأول من 2015 إلى 1.19 مليار دولار حسبما أعلنته وزارة التجارة الصينية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت "فرانسيسكا بوسانج" رئيس بحوث أفريقيا لدى بي.ام.آي للبحوث في مذكرة: "وصلت الصين إلى مرحلة النضج في دورة استثماراتها بأفريقيا. يعتقد فريقنا للبنية التحتية أن الصين ستحول استثماراتها في مشروعات البنية التحتية من أفريقيا إلى الأسواق المتقدمة".