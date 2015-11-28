منع الحرب العالمية الثالثة في سوريا

صواريخ إس 400 الروسية في مطار حميميم السوري ـ رويترز

دخل حلف شمال الأطلسي منطقة مجهولة يوم الثلاثاء الماضي، عندما أسقطت دولة من أعضائه هي تركيا طائرة حربية روسية. وثمة حاجة ماسة أن تعمل واشنطن على جمع الطرفين معا لتفادي نشوب الحرب العالمية الثالثة.

وتصر أنقرة على أن الطائرة تلقت تحذيرات متكررة وانتهكت المجال الجوي التركي بالقرب من الحدود مع سوريا. والواضح أن هذا الحادث كان متوقعا منذ فترة طويلة في ضوء الحشد الكبير بين أنقرة وموسكو بسبب السياسات المتضاربة في سوريا.

وقد انتهكت روسيا المجال الجوي التركي مرارا منذ بدأت تسيير طائرات حربية فوق سوريا دعما لنظام "بشار الاس"د.

وبرغم الآمال في تشكيل "تحالف كبير" في أعقاب تفجيرات أنقرة وسيناء وباريس، التي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها، فقد أصبحت هناك حاجة ماسة الان لتفادي التصعيد لإنقاذ القليل الذي تبقى من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

فاتهامات موسكو لأنقرة "بالطعن في الظهر" ودعم الدولة الإسلامية، وما تلاها من تحذيرات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من "عواقب وخيمة" والرد العاصف للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وتحذيره روسيا من أنها تعلب بالنار، تسلط الضوء على مدى المخاطر في سوريا لكل الأطراف المعنية. وتحطمت الآن آمال احتواء انتشار آثار ما حدث في سوريا.

كذلك فإن دعم تركيا لأشقائها من حيث الأصول العرقية، التركمان في منطقة شمال سوريا، حيث يرجح أن يكون الطياران الروسيان قد قفزا بمظلتيهما، لن يفعل شيئا سوى تعقيد الوضع على الأرض. وما من أمل في تحقيق النصر على الأرض في ضوء الخلافات بين الأكراد والإسلاميين وجماعات المعارضة التي تقاتل الرئيس السوري وقواته المدعومة من روسيا وايران.

ولتجنب المزيد من المواجهة في الجو ولمنع روسيا من القيام بعمل انتقامي يجب على حلف شمال الأطلسي إعادة تأكيد دعمه لتركيا والدعوة لفرض حظر على الطيران فوق سوريا على الفور.

وليس من توقيت أفضل من هذا لدور أمريكا الفريد كوسيط بين حلفائها عبر الأطلسي في أنقرة، وخصومها في موسكو. فقد كان كثيرون في واشنطن يأملون أن يتم تطوير نهج مشترك لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية في أعقاب الهجمات الأخيرة على باريس، وما تحقق من تقدم في قمة مجموعة العشرين في تركيا في الأسبوع الماضي. وحتى بعد التفجيرات التي حصلت في العاصمة أنقرة فإن الأتراك يتوجسون من تدخل في المنطقة من الخارج لا يؤدي إلى عزل الأسد ويخشون ألا يتبقى لهم في المنطقة سوى جمع الفتات.

وتستضيف تركيا بالفعل أكبر عدد من اللاجئين، وقد أصبحت الحرب في سوريا متداخلة مع الصراع الذي تخوضه أنقرة منذ عشرات السنين ضد المتشددين الأكراد الذين تدعم الولايات المتحدة بعضهم.

والآن فإن أفضل ما يمكن الأمل فيه هو أن تركز أنقرة وموسكو عمليا على اعتماد كل منهما على الآخر، وارتفاع كلفة أي تصعيد آخر لتجنب السماح لسوريا بجرهما إلى حرب مفتوحة.

ولابد الآن أن يكون جمع روسيا وتركيا على مائدة واحدة جزءا من تسوية سياسية إقليمية أوسع تركز على مصير "الأسد". وسيكون من الصعب، وإن لم يكن مستحيلا ، وضع استراتيجية حل يكون الأسد طرفا فيها في الأجل القصير وفي الوقت نفسه السماح بالانتقال من نظامه إلى غيره في المدى الطويل. وأي حل من هذا النوع يجب أن يسمح لموسكو وطهران بإنقاذ ماء الوجه وتقارب الائتلافات المختلفة.

وفي ضوء دعوة تركيا إلى "حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية" يجب أن تحصل أنقرة على دعم حلفائها عبر الأطلسي لكي تصبح قائدا إقليميا. ويجب أن يشمل ذلك فرض ضغوط على القوى العربية والسنية لتوفير مساعدات تنمية أساسية لموازنة النفوذ الروسي والإيراني في دمشق. وبالتزامن لابد من طمأنة موسكو أنه سيتم الحفاظ على موطئ قدمها في اللاذقية على البحر المتوسط فيما سيؤول إليه الحال في سوريا بعد "الأسد".

ونتيجة للمماحكات السياسية في الانتخابات في وقت سابق من العام الجاري شهدت تركيا حالة من الشلل. غير أنه من المحتمل أن يكون بوتين أساء الحكم على الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الذي أصبح تفويض حزبه الحاكم الآن واضحا من خلال مفهوم الاستقرار عن طريق القوة.

وسيكون إنقاذ ماء وجه الزعيمين، اللذين اعتبر كل منهما الآخر صديقا في وقت من الأوقات، أمرا حاسما وأفضل وسيلة لتسهيل دعوات ضبط النفس من الرئيس "باراك أوباما" والرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند".

ولابد الآن من أجل الأمل في النجاح من مشاركة تركيا في أي اتصالات مكوكية بين واشنطن وموسكو لبحث تحالف كبير ضد الدولة الإسلامية.

إن مواجهة بين روسيا وأكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر قوة عسكرية ومخابراتية، والعضو الوحيد فيها بحلف شمال الأطلسي، وصفة لمزيد من التفكك في الشرق الأوسط. ولتفادي المزيد من الحرب يجب على كل الأطراف التركيز على الصالح العام المرجو من تفادي تصعيد الموقف.

وعليهم التركيز على عدوهم المشترك – تنظيم الدولة الاسلامية – التي يجب هزيمتها عسكريا لتسهيل استراتيجية إعادة تكوين سوريا والعراق سياسيا كدولتين تتمتعان بالسيادة. وقد تروى "أوباما" في تجنب تكرار أفعال الرئيس "جورج دبليو بوش" في العراق وتجهد أمريكا نفسها الآن لمنع المزيد من الحرب.

إن فراغ السلطة في قلب الشرق الأوسط أدى على الدوام تقريبا إلى عواقب أوخم. وأصبح الاعداد الآن لسلام تتولى المنطقة مسؤوليته أمر حيوي لكل الأطراف ويجب أن يكون مجالا للاتفاق المتبادل. وستسمح قمة إقليمية دعا إليها حلف شمال الأطلسي لتضم أنقرة وموسكو للطرفين بتجاوز الحادث الذي وقع هذا الأسبوع ومساعدة كل الأطراف المعنية على التركيز على العدو المشترك.