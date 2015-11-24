عضوية تركيا بـ"النيتو" تعزز قوتها العسكرية تجاه روسيا

طائرة روسية أسقطتها تركيا

كشفت إحصائية مقارنة لموقع Global FirePower المتخصص في البيانات العسكرية وقياس قدرات الجيوش عن امتلاك كل من روسيا وتركيا طاقات قتالية جوية وبرية وبحرية هائلة، ورغم أن مقارنات الموقع تظهر تفوقا عسكريا روسيا على تركيا إلا أنه أهمل عضوية تركيا في حلف الناتو التي تتيح لتركيا الاستفادة من الموارد العسكرية للحلف وفقا لشروط عضويتها فيه، وقد دعا الحلف لاجتماع طاري اليوم بناء على طلب تركيا لبحث تداعيات إسقاط المقاتلات التركية لطائرة روسية اخترقت الأجواء التركية.

وتظهر بيانات الموقع العسكري المتخصص أن الجيش الروسي يأتي في الترتيب الثاني عالميا بينما يأتي الجيش التركي في الترتيب العاشر، وأن الجيش الروسي يتكون من 766 ألفا من العسكريين العاملين و2,5 ملايين من الاحتياط بينما يضم الجيش التركي 411 ألف عسكري عامل و186 ألفا من الاحتياط، كما تمتلك روسيا 3.429 طائرة بجميع الأنواع فيما تمتلك تركيا 1,20 طائرة، وتمتلك روسيا 15 الف دبابة فيما تمتلك تركيا 3778 دبابة، وتمتلك روسيا 1143 غواصة فيما تمتلك تركيا 629 غواصة.