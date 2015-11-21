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مرور 20 عام على "دايتون للسلام" الذي أنهى مذابح البوسنة

21/11/2015

توقيع اتفاق دايتون للسلام

تمر اليوم الذكرى العشرون لتوقيع اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والذي تم توقيعه في مثل هذا اليوم عام 1995.

وقد أنهى الاتفاق أعواما من الحرب العرقية في البوسنة والهرسك هي الأعنف أوربيًا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث خلفت عشرات الآلاف من ضحايا القتل والتعذيب والاغتصاب معظمهم من المسلمين.

ونصّ اتفاق دايتون على تقسيم جمهورية البوسنة والهرسك إلى قسمين أحدهما للمسلمين والآخر للصرب، ولكل منهما رئيس وحكومة وبرلمان منفصل.

جرى الاتفاق في قاعدة رايت بيترسن الجوية قرب مدينة دايتون الأمريكية بين يومي 1 و21 نوفمبر/تشرين الثاني  1995 من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام وقتها في منطقة البلقان.

ترأس الوفود المشاركة كل من سلوبودان ميلوسيفيتش من الجانب الصربي، فرانيو تودمان من الجانب الكرواتي وعلي عزت بيغوفيتش من الجانب البوسني.

وقد أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم البوسنة والهرسك إلى جزأين متساويين نسبيا هما: فدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة كما أدت إلى انتشار قوات حفظ السلام الدولية (إيفور).

 

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