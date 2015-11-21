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إنفوغراف.. المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر

20/11/2015

بدأت المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب في مصر السبت والذي يتوقع أن يكون داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتسمت المرحلة الأولى التي أجريت الشهر الماضي بعزوف من الناخبين وفسر محللون ذلك باعتقاد كثير منهم أن البرلمان الجديد لن يسهم في وقف التراجع المستمر في مستوى المعيشة، علاوة على الزيادة في تقييد للحريات العامة بحسب حقوقيين ومراقبين.

وانتهى المصريون في الخارج للمرحلة الثانية من الاقتراع السبت، كما بدأ الأحد وسيجرى الاقتراع في الداخل يومي الأحد والاثنين. ومن المتوقع عقد جولة إعادة بسبب كثرة عدد المرشحين مما يؤدي لبعثرة الأصوات.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، بها 102 دائرة انتخابية، وعدد عدد الناخبين فيها أكثر من 28 مليون ناخب، ونشرت القوات المسلحة 160 ألف جندي لتأمين الانتخابات

يبلغ عدد مقاعد المرحلة الثانية 282 مقعدا، منها 222 مقعدا للفردي و 60 مقعدا للقوائم.

وانتخابات مجلس النواب هي البند الثالث والأخير من بنود خارطة طريق للمستقبل أعلنها الجيش الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.

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