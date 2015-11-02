إسراء الطويل .. دموع "الطفلة الكبيرة" تأبى أن تجف

إسراء خلال جلسة اليوم

تسمرت قدما إسراء التي بالكاد تحركهما ، التفتت يمنة ويسرة عل أحد يوقظها من ذلك الكابوس الذي تحياه منذ مائة وخمسين يوما لكن لا مجيب.

نظرت إلى القاضي ربما لم تصدق كلماته التي سمعتها مرارا خلال الستة أشهر الأخيرة ، لم تتكلم أو تتململ فقط تركت لعينيها العنان .. ينسال الدمع من وجنتيها ليس استعطافا لأصحاب البدلات الشرطية حولها أو للجالسين على المنصة أعلى كفتي الميزان .. انسال الدمع وحسب .

إسراء الطويل الطفلة الكبيرة التي طلبت من وكيل النيابة في أول عرض لها أن يتركها "تقضي العيد في البيت" ، أمرت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين تجديد حبسها لمدة 45 يوما جديدة.

أيام إسراء في السجن كما تصفها " الأيام هنا كلها شبه بعضها، نسخة من بعض فعلاً. ساعات بفكر طب أنا ليه بآكل؟! إيه اللي يخليني أفضل حية وعلشان إيه؟ بدأت أحس إن الحياة بتموت جوايا "

تعود قصة إسراء الطويل إلى الثاني من يونيو / حزيران 2015 حين اختطفت بصحبة زميليها صهيب سعد وعمر محمد من منطقة المعادي وظل الثلاثة في عتاد المختفين قسريا لمدة أسبوعين بعد أن نفت وزارة الداخلية أكثر من مرة أن يكونوا بحوزتها لتظهر أخيرا في نيابة أمن الدولة .

وتعاني إسراء – الطالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة – من إصابتها بطلق ناري في العمود الفقري بتاريخ 25 يناير 2014 أثناء تصويرها لتظاهرة بميدان مصطفي محمود أصابها بصعوبة في تحريك قدميها أشبه بالشلل .

وكتبت إسراء مؤخرا عن معاناتها مع مرضها في السجن فقالت "النهاردة ودّوني عند دكتور اسمه محمود عاشور في السجن عشان يكشف عليا عشان مشكلة رجلي وقاللي إنتي عندك عاهة مستديمة. قولتله قصة إصابتي كلها وإني بتحسن مع استمرار العلاج الطبيعي، لكنه صمم على رأيه وقالي مبحبش الجدال يلا على عنبرك!! أنا بحتاج طول الوقت حد يجي معايا الحمام لأني مبقدرش أتحرك لوحدي".

كما تعاني إسراء من عدم وجود مياه آدمية للشرب داخل السجن فتقول في رسالة سابقة لها "المياه في السجن سيئة جداً وبتسبب التهابات في الجسم وريحتها مجاري فبنضطر نجيب أزايز ميّة معدنية، الواحدة مننا بتحتاج على الأقل 6 أزايز مياه كبيره معدنية عشان الشرب والاستخدام الشخصي زي المضمضة وغسيل الوش، مبيسمحوش لأهالينا يجيبولنا مياه من بره عشان لازم نشتري من السجن. كرتونة المياه بتبقى بـ50 جنيه ومش بيرضوا يدونا كرتونة، والواحد مبياخدش أكتر من إزازه في اليوم"

إسراء الطويل التي وجهت لها النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والدعوة إلى تعطيل القوانين وحزمة أخرى من الاتهامات المطاطة يبدو أنها ستظل تذرف دموعها على الأقل خلال الأيام الـ 45 القادمة .. دمعات لم تستطع كتمها حتى أمام والدتها حين زارتها مؤخرا طالبة منها ألا تتركها وحيدة وسط ظلمات سجن القناطر.