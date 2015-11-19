"ما يصحش كده" حملة تنتقد تعاطي النظام المصري مع المشكلات

صورة من الحملة تظهر انتشار القمامة في الشوارع

على غرار الجملة الشهيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ما يصحش كده" والتي أطلقها احتجاجا منه على تناول بعض وسائل الإعلام لقضايا الفساد وإبراز المشكلات التي يعاني منها المجتمع، دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة حملت نفس الشعار "ما يصحش كده".

الحملة التي لقيت تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دشنها الشاب محمد عبيدو والذي اعتمد على تصوير المشكلات التي تعاني منها مدينته مثل أكوام القمامة والطوابير والمهمشين ووضع إلى جانبها شعار "ما يصحش كده" .

توثيق للطوابير المنتشرة في العديد من المصالح الحكومية

وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد أعلن قبل أيام عن تدشين حملة شعبية في محافظة الاسكندرية تحت عنوان "مايصحش كده" لتقليل آثار ما يتعرض له المواطن المصري من كوارث ودفع مؤسسات الدولة المتراخية للقيام بواجبها تجاه الشعب بحسب بيان صادر عن الحزب.

وكان دافع الحزب في إطلاق حملته ما تعرضت له محافظة الاسكندرية بعد الأمطار الأخيرة التي ضربت المدينة، وامتدت آثارها على محافظات عديدة، وكان السبب الأساسي وراءها هو تهالك البنية التحتية، وهو ما تتحمل مسؤوليته الحكومات الحالية والسابقة المتعاقبة على مدار السنوات العديدة الماضية.

وانتقد الحزب لجوء السيسي إلى استخدام القوات المسلحة كأداة حكم مباشر، وهو ما يؤدي إلى إجهادها على المدى الطويل وتشتيتها عن الهدف الأساسي المنوط بها، وجاء في البيان: "بدلاً من التفاعل مع انتقادات الإعلام بضرورة التفاعل مع الأزمة بالقدر الواجب، خرج علينا رافضاً أي نقد أو توجيه بضرورة تفعيل مؤسسات الدولة".

صورة تظهر معاناة الفقراء والمهمشين

خالد فتحي أحد المتفاعلين مع الحملة كتب عبر حسابه على فيسبوك "مصر خلاص بتنزلق بسرعة للخراب مؤيدو السيسي مصممين يجيبوا أخرها تحت راية تحيا مصر مش عارف هم بيحبوا مصر إزاي؟ ممكن يكونوا زى الدب اللي قتل صاحبه ؟؟؟ كل المؤشرات المالية و البنية التحتية و الصحية و الغذائية بتقول إن البلد بتخرب وفى النازل مش عارف بيفكروا إزاي؟؟ "

أما أحمد رشاد فاتهم صاحب الحملة عبيدو بالخيانة والخسة، وعلق على الحملة "هذه الصور تكشف خيانة العملاء وخسة الكلاب لأنه لا يوجد دولة في العالم ذاقت ما ذاقته مصر من خيانة ومهانة على يد مبارك ومرسي وزبانيته والآن ظهرت العيوب؟ ماذا قدمتم لعلاج هذه العيوب بمشروع النهضة أثناء وجود الإخوان؟".