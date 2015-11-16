بعد تضامنه مع فرنسا .. متى يُضاء العالم لضحايا العرب؟!

في الوقت الذي تغتال فيه آلة الاحتلال الإسرائيلي مقدسات وممتلكات وأرواح الفلسطينيين بالمئات دون تضامن من أحد، ودون رفض عالمي، أضاءت العديد من مباني دول العالم بأضواء العلم الفرنسي تضامناً مع تفجيرات فرنسا، بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الشموع كانت مطفاة أيضاً -بحسب النشطاء- حينما فضت قوات الشرطة والجيش بالقوة ميداني رابعة والنهضة في مصر ما أدى لمقتل وإصابة الآلاف قبل عامين، و سقوط مئات الآلاف في سوريا، والعشرات في لبنان، والمئات من مسلمي الروهينغا في بورما.

فقط فرنسا هي من تُضاء لها الشموع -بحسب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تلون بألوان العلم الفرنسي تضامناً مع هجمات باريس، مما وصفه نشطاء الفيسبوك بأنه تمييز واضح.

ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاجات #تفجيرات_باريس، #علم_فرنسا، #فرنسا_تشتعل، #باريس_تشتعل، #باريس، رصدوا فيه ردود الفعل العالمية تجاه هجمات باريس والتضامن الدولي مع الحادثة دون الالتفات لضحايا العرب.

وقارن النشطاء بين كل تلك الحوادث، والفارق الكبير بين عدد الضحايا، وردود الأفعال العالمية تجاه حوادث العرب وحوادث الغرب، كما رصدوا جرائم فرنسا بحق العرب المسلمين أيام الاستعمار بالجزائر.

ففي الولايات المتحدة، أضاءت سان فرانسيسكو مبنى san francisco city hall بألوان العلم الفرنسي.. وأضاءت أستراليا مبنى دار الأوبرا في عاصمتها سيدني بالأزرق والاحمر والابيض.

وكذلك أضاءت البرازيل تمثال المسيح في ريو دي جانيرو.. كما تضامنت تورونتو بإضاءة مبانيها وسط المدينة، وتمت اضاءة برج التجارة العالمي في نيويورك الذي شيد اثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وكذلك بوابة براندديبورغ ببرلين.

وفي إحدى الساحات الرئيسية في فلورنسا وضع علم فرنسي عند تمثال ديفيد دو ميشال انج الذي حمل إشارة سوداء على ذراعه، كما دخل لاعبو فريق كرة القدم ليفورن (بمنطقة توسكانا) بعلم فرنسي منشدين النشيد الوطني الفرنسي كما هو مقرر في كل مباريات نهاية الأسبوع.

وبريطانيا التي أضاءت معالم فيها بينها عين لندن وجسر البرج بألوان العلم الفرنسي الثلاثة، وفي لندن أضيئت أيضا نوافير ساحة الطرف الأغر بألوان العلم الفرنسي لتنعكس أنواره على المتحف الوطني.

والمكسيك التي أضاءت مبنى مجلس الشيوخ في مكسيكو سيتي.. وفي أوسلو وزع بائع زهور مجانا عشرات الورود على الناس ليضعوها أمام سفارة فرنسا.. وفي كييف بأوكرانيا حمل الرئيس ووزراؤه ورودا إلى السفارة الفرنسية.

وفي مدريد وقف مئات الاشخاص دقيقة صمت قبل أن تنشد رئيسة البلدية وجموع معها النشيد الوطني الفرنسي.. وبالتوازي مع ذلك وقف إسبان دقيقة صمت أمام بلدية برشلونة ثاني أكبر مدن إسبانيا.

وتايوان التي أضاءت ناطحة السحاب تايبه 101.. وفي تركيا توالى وضع الزهور والشموع أمام القنصلية الفرنسية في إسطنبول.

كما أضاءت السلطات الإماراتية برج "دبي" وفندق برج العرب وفندق قصر الإمارات في أبو ظبي بألوان العلم الفرنسي، تكريمًا للضحايا.

وفي مصر تم إضاءة منطقة آثار الهرم، بألوان أعلام مصر وفرنسا وروسيا ولبنان، تنديدا بالإرهاب الذي تعرضت له فرنسا وحادث سقوط الطائرة الروسية.. أيضاً تمت إضاءة أسوار القدس القديمة بألوان العلم الفرنسي.

وهكذا عبرت دول كثيرة عن تضامنها مع فرنسا بينما ضحايا العرب من الفلسطينيين والسوريين وغيرهم لا تضاء لأجلهم الشموع وليس هناك باكِ ولا رافض من عالم كلما تحدث عن الإنسانية فقدها –بحسب النشطاء.

وإليكم بعض تعليقات النشطاء على "تويتر":

‏@sklanc

مقتل 150 سوري أثناء آخر غارة روسيه..قتل و تهجير الفلسطنيين من منازلهم…

طيب لما الحق احط #علم_فرنسا بقا!!

‏@fareshares44

ارفع علم بلدك ودا حقك طبعا وحق بلدك.. لكن متنساش لو هتغير لعلم تاني.. فكر الأول مين الأولي..؟ #علم_فرنسا ولا سوريا

‏@nadiamostafa199

ليه أحط علم دوله موتت الملاين من العرب #علم_فرنسا عمري ماهحط عل غير علم بلادي

Nadia shokry ‏

طيب فين علم فلسطين طيب علم بورما طيب علم سوريا والعراق طيب ما مصر حصل فيها قبل كدا اشمعنا

‏@aboalybnhawy

لن أضع غير علم مصر، فلسطين ، بورما ، سوريا ، العراق ، ليبيا، أما #علم_فرنسا فهو ليس علمي ولا وطني ولا حليفي ولا ديني

‏@rowaa_m

كله حط #علم_فرنسا خلاص !! ع فكرة في سوريين ، فلسطينيين بيموتوا كل يوم !!

‏@Nahdwia

#علم_فرنسا مين ده أنا ف حياتي محطتش علم مصر ! ??

‏@SALA7ALDEN_QADM

مستعد أحط #علم_فرنسا على شباك السرير مش بس صورة بروفيل ولا أفاتار بس ههتولي موقف واحد #فرنسا تعاطفت معانا فيه ..مش لاقي.! يبقى نبطل نحنحه بقا

‏@EbrahimGasuda

الذين أضاف #علم_فرنسا في صورة البروفايل جاري التعامل معه بالحذف …

‏@Mahmoud___Osama

علشان مش عاوزأاغلط #في الناس اللي عاملة #علم_فرنسا …كان فين الوفاء دا للي بيحصل في #فلسطين يا …

‏@maxweeter

مش هغير بروفايلي لعلم فرنسا…رغم رفضي التام للإرهاب ومع إني بحب حاجات كتير فرنساوي……زي البون بون..

‏@HarrySad36

فرنسا قتلت 7 ملايين مسلم في المغرب والجزائر يا …