"المجهولون" يعلنون الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت مجموعة أنونيموس "المجهولون" الحرب على تنظيم الدولية الاسلامية وقال عضو في المجموعة، وهي تجمع لمتسللين على الإنترنت، إنها تستعد لبدء موجة هجمات إلكترونية على تنظيم الدولة الإسلامية بعد هجمات باريس الدامية التي قتلت 129 شخصا على الأقل يوم الجمعة الماضية.

وظهر رجل يرتدي قناعا أبيض مميزا في مقطع فيديو بث على موقع يوتيوب وقال إن الدولة الإسلامية التي تبنت المسؤولية عن هجمات باريس "حشرات" وإن أونونيموس ستقضي عليهم.

وقال الرجل متحدثا باللغة الفرنسية "هذه الهجمات يجب ألا تبقى بلا عقاب". وأضاف دون أن يقدم تفاصيل عن الهجمات المزمعة "سنطلق ضدكم أكبر عملية على الإطلاق. توقعوا الكثير من الهجمات الإلكترونية. الحرب أعلنت. استعدوا "لا نسامح ولا ننسى". وحظي الفيديو على موقع يوتيوب بأكثر من 1.1 مليون مشاهدة في يوم واحد.

أنونيموس شبكة دولية لنشطاء متخصصين في التسلل عبر الإنترنت وزعمت المسؤولية عن عدد كبير من الهجمات الإلكترونية ضد مواقع إلكترونية لحكومات وشركات ومواقع دينية خلال السنوات الماضية.

وقد سبق أن شنت هذه المجموعة هجمات إلكترونية على المواقع الإسرائيلية على الإنترنت، وهددوا بمحو إسرائيل من الفضاء الإلكتروني لارتكابها "جرائم في الأراضي الفلسطينية.

ونجحت الهجمات بتعطيل الخوادم والمواقع الحكومية والمواقع العسكرية الإسرائيلية والبنوك والمؤسسات العامة في السابع من أبريل- نيسان الماضي. وذلك ردا على قتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، كما قال أحد أعضاء هذه المجموعة.