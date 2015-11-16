احترس .. لصوص على متن الطائرة!

طائرة من الداخل

ربما لم يخطر ببالك قبل ذلك أنك يمكن أن تتعرض للسرقة على متن الطائرة؛ إذ يجهل معظم المسافرين أن هناك سرقات تتم أثناء الرحلات الجوية المختلفة ولا سيما الطويلة منها.

وبحسب ما ذكرته بعض المواقع المختصة في عالم الطيران فإن السارق يفضل الجلوس في الصفوف الأخيرة من الدرجة السياحية، وعلى مقاعد تطل على ممر الطائرة وليس بجوار النافذة، الأمر الذي يسهل له تحركاته، وما إن يهدأ الجميع وينشغل كل مسافر في هوايته، يبدأ هو بالبحث عن هدفه في الحقائب.

ولا تتعلق مشكلة سرقة ركاب الطائرات بخطوط طيران بعينها، إذ ذكرت مواقع إخبارية في هونغ كونغ، يوليو/تموز الماضي، أنه تم القاء القبض على راكب من درجة رجال الأعمال يبلغ عمره 42 عاما، يشتبه في قيامه بسرقة آلاف الدولارات نقدا، وهواتف جوالة وجهاز كمبيوتر محمول من ركاب على متن رحلة متجهة إلى هونغ كونغ.

و أظهرت الأرقام الصادرة في العام 2014، في سنغافورة، أن نحو 41 شخصا من إجمالي 47، تم إلقاء القبض عليهم على متن الرحلات الجوية، كان بسبب السرقات على الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية السنغافورية.

وقد عاقبت محكمة الجنايات في الدوحة في مارس/آذار الماضي خليجياً بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة وتغريمه 3 آلاف ريال وإبعاده عن البلاد، وذلك بعد إدانته بتهمة سرقة جهاز لوحي "آي باد" يخص طاقم الطائرة خلال رحلة على أحد الخطوط الجوية.

وأصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين في يوليو/تموز الماضي حكمين بالحبس على ثلاثة لصوص صينيين يسرقون المسافرين على طائرات القاهرة واسطنبول ودبي.

ويتميز الأسلوب الإجرامي بحسب ملف القضية- في تحديد المسافر الذي يحمل مبالغ نقدية في حقيبة اليد التي يحملها معه في الطائرة، والوصول إلى هذه المبالغ والقيام بسرقتها في غفلة من الراكب وقد تمكنوا من سرقة راكب كان متجها إلى القاهرة، واستولوا على 15 ألف دولار نقدا كانت في حقيبة اللاب توب الخاصة به. وقد تمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة من هؤلاء اللصوص، وتمت إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت عليهم حكمين بالحبس.

وخلال مقابلة صحفية، كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن سرقة الركاب خلال الرحلات الجوية، تعد أكبر تهديد لأمن الطائرات والرحلات، واصفا هذا النوع من السرقات بـالظاهرة الجديدة، التي بدأت بالظهور منذ نحو سنة، وأصبحت قضية أمنية متصاعدة مع الوقت.

وتابع الباكر، أن هذه ظاهرة جديدة عملت الخطوط الجوية القطرية على مواجهتها، من خلال خطة سفر خاصة بالركاب، وذكر أنه تم ضبط عدد من الأفراد، سرقوا متعلقات الركاب على متن القطرية، بينما كانوا على متن الطائرة، في إحدى الرحلات الجوية، مضيفًا أن القطرية قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين.

وأضاف أنه تم تدريب الطاقم، على توخي المزيد من الحذر، وخاصة على الرحلات الليلية، وفي الوقت نفسه، يجرى تذكير المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية، برعاية ممتلكاتهم أثناء الطيران.

كيف تحمي ممتلكاتك؟

وفي سبيل حماية نفسك من السرقة على متن الطائرة تنصحك مواقع الطيران المتخصصة باتباع الخطوات التالية:

1- على الرغم من أن الأمر قد يمثل مصدر إزعاج لك، فاعمل على إغلاق الحقائب على متن الطائرة بالقفل الخاص بها، وذلك حتى لا يتمكن السارق من فتحها إذا غلبك النوم، أو عند توجهك إلى دورة المياه.

2- عندما تضع حقائبك في الرف العلوي، حاول أن تضع مكان فتحها من الداخل، حتى لا تجذب السارق إليها باعتبارها صيداً سهلاً.

3- عندما يقوم شخص ما بالتجول في الطائرة ثم القيام بفتح حقيبة علوية بعيداً عن مقعده، يجب أن تتابعه بنظراتك لتعلم إذا كان لصاً أم لا، وإذا اكتشفت أنه السارق عليك الإبلاغ الفوري عنه، فقد تكون أنت الضحية التالية.

4- حافظ على أموالك في المحفظة مع جواز السفر، في حقيبة محكمة الغلق تحت مقعدك، أو حول وسطك ولا تضع هذه الأشياء في جيب المعطف الخاص بك.

5- إذا كنت تجلس على مقعد مجاور للممر، عليك التأكد من أن قفل الحقيبة الموضوعة تحت المقعد موضوع بوجه النوافذ وليس الممر.

6- لا تجعل سعادتك بوصولك إلى وجهتك تُنسيك بعضاً من أغراضك على متن الطائرة خاصةً الإلكترونية منها، فالكثير من الأفراد وقعوا في ذلك، واعلم أن هناك من يتصيدون تلك اللحظات وبالفعل يحصلون على ما تتركه خلفك سهواً وذلك في لحظات قصيرة.

وفي الختام نتمنى لكم رحلة آمنة سعيدة.