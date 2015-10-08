سيف اليزل : البرلمان سيوافق على قوانين السيسي قبل أن يناقشها

اللواء سامح سيف اليزل

قال اللواء سامح سيف اليزل ضابط المخابرات المصرية السابق والذي يقود الائتلاف الانتخابي (في حب مصر) المؤيد للحكومة في انتخابات مجلس النواب قال أنه يسعى للحد من السلطات الواسعة التي يتمتع بها البرلمان في الدستور.

فالدستور الذي أقر مطلع العام 2014 يمنح البرلمان صلاحيات واسعة حيث يمكنه من رفض الشخص الذي يرشحه الرئيس لمنصب رئاسة الوزراء وسحب الثقة منه ويصل الأمر إلى صلاحية عزل الرئيس نفسه.

هذه الصلاحيات يبدو أنها كانت الدافع وراء تصريحات السيسي قبل أسابيع قليلة بأن "الدستور قد كتب بنوايا حسنة والنوايا الحسنة لا تبني الأوطان" في تلميح منه لرغبته بتعديل الدستور.

وينص الدستور على ضرورة أن يوافق البرلمان على القوانين التي سنها الرئيس أو يرفضها في غضون أسبوعين فقط من بدء انعقاده ، يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه السيسي أكثر من ثلاثمائة قانون من بينها القوانين الخاصة بالحريات وقانون التظاهر الذي يحاكم على إثره مئات الشباب فضلا عن القوانين التي تطلق العنان للمحاكمات العسكرية بحق المدنيين .

في هذا الإطار أوضح اللواء سيف اليزل في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه "من المستحيل أن يتم مناقشة 300 قانون خلال 15 يوم من بدء انعقاد البرلمان " مؤكدا أن الأرجح "أن نوافق على القوانين ثم نناقشها بعد ذلك".

وأكد ضابط المخابرات السابق على أن "البرلمان القادم سيشهد حصول الإخوان على عدد من المقاعد سواء رضينا أم لم نرضى" مضيفا أنهم سيدخلون البرلمان بصفتهم "مستقلين ثم يعلنون عن نفسهم داخل البرلمان بعد ما يفوزوا بأنهم إخوان".

