جدل حول كلمة السيسي بين جمهور صفحات الجزيرة مباشر

عبدالفتاح السيسي

أثارت كلمة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" بالكلية الحربية في احتفالات الذكرى 42 لذكرى أكتوبر أثارت حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيما تعلق بحديثه عن زيادة مرتبات الجيش و الشرطة.

حيث قال إن زيادة الإنفاق على الجيش المصري وعملية تسليحه أمر مهم برغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وكشف "السيسي" في خطابه عما وصفه بالسر وراء هذه الزيادة .



و قد جاءت غالب التعليقات "رافضة" لهذه الزيادات ورافضة لمبررات السيسي بشأنها، وخصوصا مع التراجع الحاد في دخول المواطنين وانخفاض سعر الجنيه المصري. ونترككم مع عينة من تعليقات جمهور الجزيرة مباشر، و نذكر بأن ما يرد في هذه التعليقات يعبر عن رأي صاحبها و ليس عن رأي الموقع ولا القناة.



عبدالله الكولومبي:



السيسي حس ان الشعب ابتدي يبص لمرتبات الجيش اللي أصبحت تلتهم ميزانية الدولة من جيوب الفقراء .



مجد بكر الهنداوي:



هذا للأفراد المساكين أما الرز ياكلوه الكبار والرشاوي. وتروح على الجندي الغلبان.



Ahmed Mahmoud:



صحيح. صحيح. بس ده على مستوى المجندين فقط لكن الرتب واخده حقها بالثلث فبلاش استخفاف بالناس والنحنحه ماعادتش بتاكل مع الناس.

ميثم التمار :



حيا الله الجيش المصري والقائد المصري السيسي وتحية حب مهذبة للشعب .



Ahmed Aboudhab:



أكبر مافيا هما قاده الجيش صف أول وثاني وثالث وأنت ياسيسى من الصف الأول يعني شوية حرامية فى قلب بعض وكله بالدليل.



Bladi UP:



هذا تمهيد لسرقة النصف الباقي هههههه يا ويلك من الله يا فرعون على فكرة أنا اكره الإخوان ككرهي للسيسي لكن لا أحب الظلم والاعتداء على الضعفاء وخاصة الخيانة الكبرى.



أبو محمود خيرالله :



دعم الجيش كان من دم الشعب ومن قوت الشعب وأخرتها الجيش بيقتل فى الشعب!!! قالوا قديما سمن كلبك يأكلك .

Snta Mido Ay:

ماعنديش مانع يضاعف لهم مرتباتهم كمان ولو حابب يخصص من مرتبات الشعب كل شهر عشان يضاعف ويزودهم ولو إجباري يبقى ياريت وأحسن ، إيه المانع؟ خليهم شعب ساكت ومبسوط .