توقعات مشاهدينا لمستقبل سوريا في ظل التدخل الروسي

النافذة التفاعلية عن سوريا

ناقشت النافذة التفاعلية على الجزيرة مباشر الأزمة السورية واستعرضت آراء المشاهدين عن الأزمة, وتوابع التدخل الروسي فيها، من خلال الإجابة عن سؤال: هل يقود التدخل الروسي في سوريا الأزمة نحو البحث عن حل أم أنه يفاقم الأزمة من دون مخرج؟

في التقرير التالي نقدم لكم عينة من إجابات القراء حول السؤال، تابعونا.

Asaad ALmubarak Al Mubarak

وجود روسيا سبب إضافي وعامل كبير للفوضى والضحية الوحيدة الأبرياء العزل والمقاومة المعتدلة مع تزايد عدد الشهداء والجوع والأزمات الإنسانية والترهيب·· وفي نفس الوقت داعش تكبر وتتوسع على حساب الثورة السورية وكل من يمثلها ما يعني ان الغرب وإيران هم من يصنع الإرهاب.

Abdelwahab Mhaidi

التدخل الروسي في سوريا سيبين الأخ والصديق من العدو ها أنتم رايتم بعض الأنظمة العربية مثل نظام السيسي والسبسي وماشابه يباركون هذا العدوان برغم المليارات التي أخذها من دول الخليج وخصوصا السعودية وهاهو يعطي ظهره لها برغم معارضتها الشديدة لهذا العدوان وتصديها للمشروع الصفوي الإيراني.

صابر عبدالله

اتفاق الدول العربية مع بعض ضد تدخل روسيا وإجبارها على الخروج من سوريا إذا لم تلب النداء قطع جميع العلاقات مع روسيا (لازم اجتماع الجامعة العربية لهذا السبب)

Muhammad Al Sufyani

لماذا التباكي بمجرد دخول روسيا إلى سوريا وعدم بكائكم على فوضى أمريكا في المنطقة ومساعدتها لإيران لأجل تقسيم الدول العربية #رسالة للإخوان.

باوكي صالح يحيى

عجبي على بعض الناس فرحانين بتدخل الروسي أو أمريكي، كل الذين يقتلون في سوريا إن كانو من نظام أو معارضة، شيعة أو سنة كلهم يوحدون الله عز وجل يقتلون بعضهم البعض بسلاح أمربكي روسي هل المسلمون أغبياء إلى هذه الدرجة؟

عامر هادي الهادي

إن تم الحال على حاله ولم يتم تسليح الجيش الحر سيتوسع تنظيم الدولة على حساب المعارضة وهذا ما لا يريده الغرب وأمريكا ويقول الله سبحانه وتعالى (وعسى ان تكرهوا شيئآ وهو خير لكم) فالتدخل الروسي هو بداية تسليح الجيش الحرمن قبل الغرب وأمريكا وعقد اجتماع دولي لإنهاء الصراع في سوريا لدرء مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

عبدالله اسماعيل

نسيتم أن أصل الأزمة والنكبة والتدخل وتشريد الملايين بين نازح ولاجئ هو القاتل الارهابي المدعو"بشار" المجرم .

Mahmod Hamed

لماذا لا تكون جبهة النصرة فصيلا سوريا ثوريا دونما انتماء للقاعدة؟ لماذا لا يكونون مثلاً مثل أحرار الشام أو جيش الإسلام أو الجبهة الشامية؟ وهل سيسمح العالم للقاعدة بالسيطرة على دولة مهمة مثل سوريا وأولهم الزعماء العرب؟ هل تسمح إسرائيل بوجود قاعدة على حدودها؟ لا نريد أفغانستان أخرى ولا حروبا تمتد عشرات السنوات والمستفيد الأكبر هو عصابة الأسد الذي يدّعي أنه يحارب الإرهاب (القاعد )

* جميع التعليقات تعبر عن آراء كاتبها فقط لا غير .