محافظات مصر تنتفض ضد الانقلاب العسكري و"انتخابات النواب"

خرجت تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في عدة محافظات مصرية تحت شعار "شعب ثائر لا يقبل الضيم"والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب .



و كان التحالف قد قال في بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك إنه " يحيّ الشعب المصري على موقفه الرافض للانقلاب والرافض لكل أشكال الضيم وتزييف الإرادة، مؤكدا أن هذه المقاطعة الواسعة للشعب هي خطوة مهمة على طريق المقاومة وكسر الانقلاب كاملا، وهي خطوة تمهد لخطوات أخرى مثل العصيان المدني الشامل" على حد وصف البيان.



وخرجت التظاهرات في المعادي بالقاهرة و الطالبية و 6 أكتوبر بالجيزة و حلوان و الإسكندرية و أسوان و الأقصر و السنطة بالغربية و الشرقية و الدقهلية و شمال سيناء و الميمون ببني سويف و بركة السبع بالمنوفية و البصارطة بدمياط و بلطيم بكفر الشيخ وغيرها من المدن و المحافظات .

ففي الفيوم نظم أهالي قرية "قوتة" التابعة لمركز يوسف الصديق اليوم مسيرة جماهيرية في مستهل أسبوع " شعب ثائر لا يقبل الضيم " .



وشدد المتظاهرون على نصرة المسجد الأقصى والقصاص للشهداء والإفراج عن المعتقلين .

وفى السياق ذاته ، أعلن تحالف دعم الشرعية بمركز يوسف الصديق عن تنظيمه لمسيرتين ليلا سوف تخرجان عقب صلاة العشاء من قريتي الشيمى والقرية الأولى .



وفي الشرقية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بديرب نجم بمشاركة حركتي شباب ونساء ضد الانقلاب مسيرة صباحية انطلقت من شارع المستوصف وطافت عدة شوارع رئيسية في المدينة منددة بانقلاب العسكر وانتخاباته التي قاطعها الشعب كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين .



و في الدلنجات بالبحيرة نظّم رافضو الانقلاب سلسلة بشرية تلبية لدعوة التحالف الوطني بالتظاهر في أسبوع ثوري جديد تحت شعار "شعب ثائر لا يقبل الضيم".



ورفع المشاركون رايات رابعة و ارتدوا صور الرئيس المعزول محمد مرسي على وجوههم، و صورًا لقتلى تصفيات الداخلية من أبناء الدلنجات.



و طالب المتظاهرون بالقصاص للشهداء، و محاكمة القتلة، مؤكدين استمرار نضالهم الرافض للحكم العسكري حتى إسقاط الانقلاب و إطلاق سراح المعتقلين.



و في أبو حماد بالشرقية كذلك انطلقت تظاهرة من أمام كوبرى الممر لتطوف شوارع وأحياء المدينة وسط مشاركة شعبية وشبابية كبيرة وتفاعل ملحوظ من أهالي المدينة ضمن فعاليات جمعة "إرادة لا تقهر وثورة لا تنهزم" .



فيما ردد المشاركون الهتافات الداعية لمقاطعة ما سموه مسرحية انتخابات برلمان العسكر ، مؤكدين استمرار تظاهراتهم حتى إسقاط الانقلاب والقصاص لدماء الشهداء .



كما نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بفاقوس سلسلة بشريه صباح اليوم تحولت إلى مسيره كبيرة على طريق فاقوس الصالحية الجديدة ونددوا خلالها بجرائم العسكر رافعين إشارات رابعة وصور "الشهداء" والمعتقلين مطالبين بالعدالة الاجتماعية.



و في الحسينية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بالحسينية سلاسل بشريه ومسيرة على طريق الحسينية – صان الحجر نددوا فيها بجرائم العسكر ضد الشعب المصري حيث رفع المشاركين صور الرئيس المعزول محمد مرسي وأعلام مصر وشارات رابعة العدوية .



و في الدقهلية نظم تحالف دعم الشرعية بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر سلسلة بشرية رافضة لحكم العسكر ومنددة بالانتخابات البرلمانية ، رفع المشاركون خلالها شارات رابعة وصور الدكتور محمد مرسى مطالبين بعودة الشرعية والحرية لكل المعتقلين والقصاص لدماء الثوار وداعمين لأهل فلسطين في انتفاضتهم الثالثة.