قنوات على يوتيوب تتحدى الإعلام التقليدي.. تعرف عليها

لم يعد التليفزيون وسيلة الإعلام الوحيدة التي تحصد مشاهداتٍ عالية، بل بات موقع يوتيوب ملجأً لمن يريد متابعة طرحٍ مختلف، ومنصة للراغبين في استعراض ما لديهم من مواهب وأفكار، مما جعله منافساً قوياً للإعلام التقليدي وفي طريقه لأن يسحب البساط لصالح الإعلام الجديد.

وبرزت في السنوات الماضية مجموعة من القنوات على يوتيوب برؤى شبابية تنقد المجتمع وطرائق الحياة والسياسة في العالم العربي.

واعتمدت هذه القنوات أساليب مختلفة، لعل أنجحها هو الأسلوب الكوميدي الساخر. في ما يلي أبرز قنوات يوتيوب الساخرة في مجموعة من الدول العربية.

السعودية هي أكبر الدول العربية في مجال القنوات الساخرة على يوتيوب، وتتصدر قنواتها عدّاد المشاهدات والاشتراكات بين القنوات العربية، أما أكثر القنوات السعودية الساخرة متابعة، القناة الخاصة ببرنامج "ايش اللي".

وفي مصر تتعدد البرامج الساخرة لكن معظمها يدور حول الشؤون السياسية، وكان لنجاح "البرنامج" الشهير للإعلامي باسم يوسف وانتقاله من يوتيوب إلى شاشات التلفزيون العربية أثر كبير في دعم هذا الاتجاه.

أكثر قنوات يوتيوب الساخرة المتابعة في مصر هي قناة "جو تيوب" وهو برنامج مصري سياسي ساخر يقدم حلقة كل أسبوع.

في مصر أيضاً قنوات أخرى أقل متابعة أبرزها ايجيبت تون التي تقدم محتواها بشكل مواد كارتونية، و"الجمهورية".

في الأردن، يبدو وضع القنوات الساخرة مختلفاً قليلاً، إذ تأخذ تلك القنوات طابع انتقاد المجتمعات العربية عموماً وليس المجتمع الأردني فقط، وأبرز القنوات الأردنية الساخرة هي "خرابيش" التي تتناول الأوضاع في الدول العربية عبر مواد كرتونية.

وبعد أربع سنوات من الأحداث السورية، لم تستطع قنوات يوتيوب الساخرة فرض نفسها على ساحة الإعلام البديل في البلاد، لأسباب متعددة كصعوبة الاتصال بالإنترنت في الداخل السوري.

أكثر القنوات السورية الساخرة متابعة هي Eh La Show ، وقناة الكوميديا السورية ديما سلوم Deema Sallom وقناة يسر دولي.

وفي العراق، تتأخّر القنوات الساخرة عبر يوتيوب عن نظيراتها في الدول العربية الأخرى قليلا، وأكثر القنوات الساخرة متابعة هي قناة "DMA" لصاحبها ذو الفقار العطار، تهدف إلى "زرع الابتسامة في وجه كل شخص".

ومن أبرز القنوات العراقية الأخرى على يوتيوب "البشير شو" التي تسخر من الواقع السياسي العراقي على طريقة باسم يوسف، وقناة "عبد الله السهلاني".

تقدم المغرب موادَّ متطورة في إطار الكوميديا الساخرة على يوتيوب، إذ كانت دول المغرب العربي سباقة في مجال الإعلام الشخصي والإعلام البديل بما في ذلك التدوين المرئي عبر يوتيوب.

أبرز القنوات وأكثرها متابعة هي "Mohammed Nassibوصاحبها يتقمص الشخصية الكارتونية الشهيرة "بوزبال".

أما أبرز القنوات الساخرة غير الكارتونية فهي "Flan Fertelan" وفيها تسخر الشخصية الافتراضية "مول الكاسكيطة" من مختلف الظواهر الاجتماعية في البلاد بما في ذلك الدين والسياسة.

كذلك تبرز قناة "Black Moussiba" لصاحبها خالد الشريف الذي بدأ نشاطه في عام 2012، من القنوات الأخرى في المغرب"TV Skizofren" وقناة "Souhail Echaddini".

في الجزائر أكثر القنوات الساخرة متابعة هي قناة الكوميدي أنس تينا Anes Tina ، تختلط اللغة العربية بالفرنسية في حلقات القناة، أيضاً قناة Dzjoker Chemsou، وقناة Adel Sweezy.

ويتنافس في اليمن برنامجان أساسيان على عرش السخرية عبر يوتيوب، الأكثر متابعة بينهما هي قناة روابط "Rwabiit"، وتتعدد الأساليب النقدية الساخرة التي تعتمدها "روابط"، أما القناة الثانية فهي "صناعة عدنية".

أكثر القنوات الساخرة متابعة في السودان هي قناة برنامج ياخوانا "yakhwanna" لمحمد فتحي، ويخصصها لنقد مظاهر الحياة في السودان من زوايا مختلفة.