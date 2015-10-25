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هاشتاج #مصر_بتغرق يرصد مأساة الإسكندرية

25/10/2015

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من التنكيت والتبكيت على غرق مدينة الإسكندرية المصرية بسبب مياه الأمطار .

فالأمطار الغزيرة التي غطت شوارع الإسكندرية بكامل أحياءها أدت إلى التوقف التام في حركة سير المواطنين على أقدامهم وكذلك السيارات.

ودشن النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصر_بتغرق رصدوا من خلاله صورا حية من المدينة ووجهوا موجة من السخرية والنقد للنظام الحاكم ولمحافظ الإسكندرية .

نجوى رشاد كتبت "سد النهضة ، قروض وديون ، انهيار الاقتصاد ، سيناء ، ويقولك مش أحسن من سوريا والعراق "

بينما كتب حساب البشمهندس " شوية مياه غرقوا أم الدنيا مش مهم ركزوا مع نص الكوباية المليان ، انشروا الإيجابيات وبلبطوا في الإنجازات ، تحيا ميسر"

وعلق وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد "ستنهار شبكة الخدمات فلم يصرف عليها شيء يذكر طوال عامين في ظل تضييع الميزانية والمنح على شراء أسلحة لقتل الشعب وإرضاء الفسدة"

وفي ذات الإطار كتب حساب مفيش فايدة قائلا " اشترى بـ 81 مليار سلاح في بلد عاصمتها مفيهاش صرف صحي وهي قمة الإعجاز العسكري "

وكتب المهندس فاضل سليمان " عمر كان يخشى أن تتعثر بغلة في العراق لم يكن يتخيل البني آدمين اللي بتتكهرب من المطر"

وأرفقت أسماء عاصم صورة لأحد الأطفال إلى جوار طفل آخر وكتبت فوقها " الطفل ده مات هو وأخوه صعقا بالكهرباء نتيجة لسقوط كابل الترام "

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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