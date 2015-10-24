لوبوان: عسكريون إسرائيليون مستاؤون من ساستهم

صور أرشيفية لجنود الاحتلال

قالت مجلة لوبوان الفرنسية في تقرير مطول يحمل شهادات عن استياء قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين من الساسة وأصحاب القرار في اسرائيل.



وأوضحت المجلة أن قادة بالشين بيت، وبالجيش حذّروا الحكومة من أن المقاربة الأمنية والقوة لا ينفعان في السيطرة على غضب الفلسطينيين، وأن المطلوب حلٌ سياسي، لكن ما من أحدٍ يجيب، على حد تعبيرهم.



كما تنقل المجلة شهادات ضباط كبار، فضّلوا عدم كشف هوياتهم، تحدثوا عن استيائهم من وزراء يطلبون إطلاق النار على كل فلسطيني مشتبه به، معتبرين ذلك غير منطقي.



يذكر التقرير أن إحدى نقاط الخلاف بين الشين بيت والجيش من جهة، واليمين الحاكم من جهة أخرى، هو (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس الذي يتهمه المسؤولون المدنيون بالتحريض، بينما يراه المعسكر الأمني عكس ذلك تماما .