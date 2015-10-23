فيديو .. مظاهرات في مصر ضد الانقلاب العسكري

خرجت تظاهرات اليوم الجمعة في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في جمعة ن " إرادة لا تقهر وثورة لا تنهزم “والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.



و كان التحالف قد قال في بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك إن " المقاطعة الشعبية الواسعة من كل الفئات ،مسلمين ومسيحيين شباب وشابات، كانت رسالة أن هذا النظام لا مكان له و ? مستقبل أيضا، وكانت رسالة قوية للعالم ليتحمل مسئولياته وليوقف دعمه لهذا الحاكم المنبوذ شعبيا المفتقد لأي شرعية أو شعبية، كما أكد الشعب ان مقاطعته سيكون لها ما بعدها وصولا إلى عصيان مدني كامل حتى سقوط الانقلاب" على حد وصفه .

ففي الشرقية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بديرب نجم بمشاركة حركتي شباب ونساء ضد الانقلاب مسيرة صباحية انطلقت من شارع المستوصف وطافت عدة شوارع رئيسية في المدينة منددة بانقلاب العسكر وانتخاباته التي قاطعها الشعب كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين .



و في أبو حماد بالشرقية كذلك انطلقت تظاهرة من أمام كوبرى الممر لتطوف شوارع وأحياء المدينة وسط مشاركة شعبية وشبابية كبيرة وتفاعل ملحوظ من أهالي المدينة ضمن فعاليات جمعة "إرادة لا تقهر وثورة لا تنهزم" .



فيما ردد الثوار الهتافات التي تدعو شعب أبو حماد لمقاطعة مسرحية انتخابات برلمان العسكر ، مؤكدين استمرار تظاهراتهم حتى اسقاط الانقلاب والقصاص لدماء الشهداء .



كما نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بفاقوس سلسلة بشريه صباح اليوم تحولت إلى مسيره كبيرة على طريق فاقوس الصالحية الجديدة ونددوا خلالها بجرائم العسكر رافعين إشارات رابعه وصور الرئيس المعزول محمد مرسي وصور "الشهداء" والمعتقلين مطالبين بالعدالة الاجتماعية.



و في الحسينية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بالحسينية سلاسل بشريه ومسيره على طريق الحسينية – صان الحجر نددوا فيها بجرائم العسكر ضد الشعب المصري رفع المشاركين صور الرئيس المعزول محمد مرسي واعلام مصر وشارات رابعه العدوية .



و في الدقهلية نظم تحالف دعم الشرعية بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر سلسلة بشرية رافضة لحكم العسكر ومنددة بانتخابات برلمان الدم رفعوا خلالها شارات رابعة وصور الدكتور محمد مرسى مطالبين بعودة الشرعية والحرية لكل المعتقلين والقصاص لدماء الثوار وداعمين لأهل فلسطين في انتفاضتهم الثالثة.