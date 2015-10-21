الفوضى تمزق ليبيا منذ سقوط القذافي

تعم حالة من الفوضى ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي الذي قتل قبل أربعة أعوام في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي ما يلي أهم المحطات التي عرفتها ليبيا:

2011

20 تشرين الأول/أكتوبر: قتل معمر القذافي الفار منذ استيلاء المتمردين على مقره العام في طرابلس في آب/أغسطس في هجوم على مدينة سرت شرقي طرابلس. وكان القذافي يواجه ثورة شعبية تحولت إلى نزاع مسلح أدى إلى سيطرة الثوار على طرابلس في آب/أغسطس بفضل دعم حلف شمال الأطلسي.

في 23 تشرين الأول/أكتوبر: أعلن المجلس الوطني الانتقالي الهيئة السياسية للثورة تحرير البلاد. وادت حرب القذافي ضد الشعب الليبي خلال ثمانية اشهر إلى سقوط أكثر من 30 ألف قتيل.

2012

7 تموز/يوليو : تنظيم انتخابات تشريعية لاختيار المؤتمر الوطني العام الذي سلمه المجلس الوطني الانتقالي السلطات في الثامن من آب/أغسطس.

11 ايلول/سبتمبر: مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز في القنصلية الأمريكية في بنغازي.

2013

تموز/يوليو : تعطيل الموانئ النفطية في شرق ليبيا مع المطالبة بحكم ذاتي واستمرار الأزمة عاما واحدا.

2014

16 أيار/مايو : يطلق خليفة حفتر من شرق ليبيا حملة ضد الثوار الليبيين.

25 حزيران/يونيو : انتخاب برلمان جديد قاطعه الإسلاميون.

تموز/يوليو : المقاتلون الاسلاميون يسيطرون على بنغازي ثاني مدن البلاد

آب/أغسطس : بعد أسابيع من المعارك الدامية تحالف فجر ليبيا يسيطر على طرابلس ويعيد تشغيل المؤتمر الوطني العام.

حكومة عبد الله الثني وبرلمانه ينتقلان إلى شرق ليبيا. وبات في ليبيا حكومتان وبرلمانان.

2015

27 كانون الثاني/يناير : مقتل تسعة أشخاص بينهم أميركي وفرنسي وكوري جنوبي وفيليبينيان في هجوم على فندق كورنثيا في طرابلس أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنه. ونددت واشنطن في نهاية عام 2014 بتمركز هذا التنظيم في درنة.

15 شباط/فبراير : أعلن الجهاديون في تنظيم الدولية الاسلامية مسؤوليتهم عن إعدام 21 مسيحيا معظمهم من المصريين. وفي نيسان/أبريل أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن إعدام 28 مسيحيا إثيوبيا.

9 آذار/مارس : حكومة الثني تعين حفتر قائدا للجيش.

9 حزيران/يونيو : تنظيم الدولة الاسلامية يعلن الاستيلاء على سرت بعد معارك مع تحالف فجر ليبيا. وفي تموز/يوليو أعلن تنظيم الدولة الإسلامية انه غادر درنة.

11 تموز/يوليو : وقعت اطراف ليبيا بالأحرف الأولى في المغرب على اتفاق بعد مفاوضات أطلقت في ايلول/سبتمبر 2014 بإشراف الامم المتحدة. لكن المؤتمر الوطني العام رفضه.

19 تشرين الاول/اكتوبر : رغم دعوات من الأمم المتحدة والدول الغربية والعربية رفض "برلمان طبرق" مسودة الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني , تلك المسودة التي سبق ورفضها المؤتمر الوطني العام.