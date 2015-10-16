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المصريون بالخارج يصوتون في الانتخابات البرلمانية غدا

16/10/2015
 
اللجنة العليا للانتخابات " أرشيف "

يجري اقتراع الانتخابات البرلمانية للمصريين في الخارج غدا السبت لأول مجلس للنواب يتم انتخابه  بعد إقرار الدستور الذي جاء في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو  2013 .

و ينتظر أن تبدأ الانتخابات في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في هذه الدول. وقالت اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني  إن الدستور في مادته 244 ينص على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.

 وينظم القانون أوضاع المرشحين في الخارج بحيث يكون الحد الأدنى من المرشحين المقيمين بالخارج في دوائر القوائم كما جاء في المادة الخامسة ، وذلك بواقع مترشح واحد أساسي و واحد احتياطي في القوائم ذات الـ15 مقعدا، و3 مترشحين أساسيين و3 مترشحين احتياطيين في القوائم ذات الـ 45  مقعدا.

جدير بالذكر  أن من لهم حق الاقتراع في الخارج وفقا لإحصائيات 2014  يبلغ نحو 682 ألف مواطن مصري من المقيمين بالخارج و الذي يبلغ إجمالي عددهم حوالي 8 ملايين مواطن مصري .

و صوّت في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2014 ،حوالي 318 ألف ناخب، منهم 188 ألفا في السعودية بنسبة تصل إلى 59% من إجمالي عدد الناخبين.

و سوف تتم المرحلة الأولى في دوائر الخارج يومي 17 و 18 من أكتوبر الجاري الموافقين يومي السبت والأحد، بداية من الأسبوع القادم، و تجري الإعادة يوميّ ( 26-27 ) أكتوبر القادمين .

و قد  طالبت اللجنة العليا للانتخابات المصريين بالخارج بالتأكد من عدد المرشحين الذي يجب عليهم انتخابهم والتأكد من عدد المقاعد المخصصة لدوائرهم.

و يذكر أن رافضي الانقلاب العسكري في مصر لا يعترفون بشرعية هذه الانتخابات و لن يشاركوا فيها ، و يرون انها جاءت بشرعية زائفة على حد وصفهم .

المصدر : الجزيرة مباشر
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