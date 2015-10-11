3 شهور من الاعتداءات الدامية في تركيا

قتلى تفجيرات أنقرة ـ رويترز

تشهد تركيا حيث وقع تفجيران أسفرا عن 86 قتيلا على الأقل السبت في انقرة، أعمال عنف خطيرة منذ الاعتداء الذي وقع في سوروتش قرب الحدود السورية في 20 تمن موز/يوليو.

وقتل أكثر من 150 شرطيا وجنديا منذ الاعتداءات التي نسبت إلى حزب العمال الكردستاني فيما تؤكد السلطات التركية أنها "قضت" على أكثر من ألفي عنصر من المجموعة المتمردة خلال عملياتها الانتقامية. وفي ما يلي الأحداث الرئيسية في تركيا منذ ثلاثة أشهر:

تموز/يوليو 2015:

20: اعتداء في سوروتش يوقع 33 قتيلا ومئة جريح في صفوف ناشطين شباب في سبيل القضية الكردية. ونسبته السلطات إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

22: حزب العمال الكردستاني يتبنى قتل شرطيين عثر عليهما ميتين في منزلهما في جنوب شرق البلاد وصنف العملية على أنها "عمل عقابي".

24: أنقرة تطلق "حربا ضد الإرهاب" بتأكيدها أنها تستهدف في الوقت نفسه المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. لكن عشرات الغارات الجوية التي تلت ذلك تركزت على المتمردين الأكراد.

بدء موجة اعتقالات استهدفت مناصرين لحزب العمال الكردستاني وعناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وناشطين من اقصى اليسار.

25: الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني يعلن أن "شروط الالتزام بوقف اطلاق النار (الساري منذ 2013) لم تعد متوافرة".

28: الرئيس رجب طيب أردوغان يعتبر انه "من المستحيل" مواصلة عملية السلام مع الأكراد طالما أن متمردي حزب العمال الكردستاني يواصلون مهاجمة شرطيين وعسكريين.

– آب/أغسطس:

5: تركيا تعلن أنها ستطلق قريبا "حملة واسعة النطاق" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا.

10: مقتل خمسة شرطيين وعسكري في هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق الأناضول. مجموعة سرية من اليسار المتطرف تتبنى اعتداء على القنصلية الاميركية في اسطنبول.

19: مقتل ثمانية جنود في هجوم في محافظة سيرت (جنوب شرق) نسب إلى حزب العمال الكردستاني.

21: أردوغان يدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر.

أيلول/سبتمبر:

7: مقتل 16 جنديا وإصابة ستة آخرين في كمين نصب في جنوب شرق تركيا حيث تقيم غالبية كردية.

8: الطيران التركي يقصف بكثافة مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق. والجيش يقوم أيضا بتوغل بري. مقتل 14 شرطيا في هجوم بالمتفجرات في الشرق.

9: الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا يحذر من مخاطر "حرب أهلية" في البلاد بعدما كان هدفا لموجة أعمال عنف أججها استئناف المعارك بين الجيش والمتمردين.

10: نواب مؤيدون للأكراد في تركيا ينظمون مسيرة إلى مدينة جيزره في جنوب شرق تركيا الخاضعة لحظر تجول لكن لم يسمح لهم بدخولها. ورفع حظر التجول في 12 أيلول/سبتمبر.

17: أكثر من عشرة آلاف شخص يتظاهرون في شوارع أنقرة للتنديد بـ"الإرهاب". وفي 20 من الشهر نفسه يشارك أكثر من مئة ألف شخص في تجمع لدعم أردوغان في إسطنبول تحت العنوان نفسه.

19: الطيران التركي يشن سلسلة غارات واسعة النطاق على معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق مؤكدا أنه قتل 55 مقاتلا على الأقل.

22: الوزيران المؤيدان للأكراد يستقيلان من حكومة تصريف الاعمال بسبب منطق "الحرب لدى السلطة".

تشرين الأول/أكتوبر:

2: مقتل 17 شخصا يشتبه في أنهم مسلحون أكراد على أيدي القوات التركية في الساعات التي تلت فرض حظر التجول في مدينة سيلفان (جنوب شرق الاناضول) حيث تقيم غالبية كردية.

10- مقتل 86 شخصا على الأقل وإصابة 186 في تفجيرين أمام محطة القطارات الرئيسية في أنقرة حيث كان يتوافد ناشطون من المعارضة للمشاركة في تجمع من أجل السلام قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية. وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـالـ"هجوم مشين". واعلن متمردو حزب العمال الكردستاني عن تعليق عملياتهم من دون الإشارة إلى التفجيرين.