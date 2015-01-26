تقرير حقوقي يدين انتهاكات السلطات في ذكرى ثورة يناير

المرصد المصري للحقوق و الحريات

أدان المرصد المصرى للحقوق والحريات في تقرير له ما سماه انتهاكات ذكرى ثورة 25 يناير أثناء تظاهرات حاشدة أسفرت عن مقتل 25 متظاهرا، وعشرات المصابين والمعتقلين إضافة لمقتل عناصر من الشرطة.

فتحت عنوان "الجرائم مستمرة فى مواجهه تظاهرات حاشدة" تحدث فيه عن التجاوزات التى ارتكبت فى اليوم الأول من الذكرى الرابعة للثورة، و قال إنه قد شهد العديد من الانتهاكات .

فقد قامت قوات الشرطة بفض التظاهرات وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فيما ازدادت حالات قطع الطرق وحرق مرافق الدولة بسبب تقصير وزارة الداخلية فى حماية مرافق الدولة وانشغالها بمواجهة التظاهرات.

وأكد المرصد المصرى للحقوق و الحريات أن النهج الأمني الذي تتعامل به قوات الجيش و الشرطة مع المظاهرات سيؤدي الي مزيد من الأزمات و الانفلات الأمني الذي سيعاني منه المواطن المصري بالدرجة الأولي ، فى ظل حالة من الإفلات من العقاب المتعمد من قبل النيابة على حد قوله.

كما أكد المرصد علي أنه يقوم بمراقبة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق التظاهرات االتي خرجت فى ظل انتهاك واضح و صريح للمواثيق و الاعراف الدولية، مشددا على أن يراقب أيضا مدى سلمية التظاهرات التي تخرج ومدي التزامها بالمعايير الدولية .

وطالب المرصد المصري النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق واسع لجرائم القتل التي ارتكبتها قوات الجيش و الشرطة وعدم المساهمة فى إفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش و الشرطة من العقاب خصوصا و أن رجال الجيش وبعد إقرار قانون حماية المنشأت ملتزمون بتنفيذ القوانين مثلهم مثل رجال الشرطة ويجب التحقيق معهم فى كل الانتهاكات التي ارتكبوها على حد وصفه .

كما طالب المرصد المصري للحقوق و الحريات في تقريره سلطات التحقيق المصرية بعدم التغاضي عن مثل هذه الجرائم المرتكبة من قبل قوات الجيش و الشرطة بحق المتظاهرين و سرعه احالة المتسببين فيها الي المحاكمات العادلة .

و عدد التقرير أشكال الانتهاكات المختلفة فيما يلي :

– القتل خارج إطار القانون : 25 حالة قتل.

– الإعتقال التعسفى : 426 حالة إعتقال حسب بيان الداخليه ، بينما وثقت فرق المرصد 273 حالة

– الإصابات : 203 إصابات منهم 81 إصابتهم خطرة

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– مقتل 7 من جانب الشرطة ثلاث ضباط و ثلاث مجندين ومجند تابع للقوات المسلحة فى استهداف سيارة عسكرية فى العريش بشمال سيناء و تم رصد 17 إصابه فى صفوف الجيش و الشرطة

و في المقابل، اعتبر مصدر أمني بوزارة الداخلية أن المتظاهرين هم من بدؤوا بالعنف و أن القوات كانت تقوم بواجبها في حماية المنشآت العامة و الدفاع عن نفسها .