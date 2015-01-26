الحكومة التونسية الجديدة هل تولد ميتة ؟

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد

يبدو أن الحكومة التونسية الجديدة قد كتب عليها الفشل قبل أن تولد كما يصف مراقبون ، فحكومة حزب نداء تونس أثارت جدلا واسعا في الوسطين السياسي والشعبي في تونس منذ الإعلان عن تشكيلها .



و خصوصا بعد أن تجاهل القائمون على تشكيلها أحزابا مهمّة في المشهد التونسي منها حركة النهضة (69 نائبا) و التي تمثل الكتلة الثانية في البرلمان ثم الجبهة الشعبية (16 نائبا) وحزب آفاق تونس (8 مقاعد) وغيرها من الأحزاب التي لها تمثيل في مجلس نواب الشعب .



ومنذ اعلانها ، توقع أكثر من محلل سياسي أنّ “حكومة الصيد” (نسبة إلى رئيسها الحبيب الصيد) لن تنال ثقة نواب الشعب، حتى قال البعض لقد “ولدت ميتة”، وقال آخرون “شكّل الصيد حكومته من اليسار”، وكشف قيادي في حزب نداء تونس عن وجود توجّه عام لرفض حكومة الصيد.



و ظلّت هناك حالة من الترقب لقرار حركة النهضة “القرار الأخير” ، و خصوصا بعد أن دعت الحركة مجلس شوراها للانعقاد يوم أمس الأحد. ومثلما توقع كثيرون، فقد أكدت الحركة رفضها منح الثقة لحكومة الصيد.

النهضة ترفض



و برر رئيس مجلس شورى حركة النهضة (المسؤول عن السياسات والتوجهات العامة للحركة) فتحي العيادي موقف حركته بأن الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم.



وأضاف العيادي في مؤتمر صحفي أن تونس في حاجة إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة في التنمية الاجتماعية، وتجاوز بعض الإشكالات المتصلة بالإرهاب والاقتصاد وبعض الملفات الأخرى باعتبارها قضايا أساسية للبلاد في المرحلة القادمة.



و قال إن الحكومة المكلفة لم تتحدث عن العدالة الانتقالية، ولم تتناول الجانب الاقتصادي بجدية، بالإضافة إلى طريقة المشاورات التي سبقتها.

من جانبه قال على العريض الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة السابق: “إن تركيبة حكومة الحبيب الصيد لا تحمل رسائل إيجابية للداخل والخارج، وهي بالتالي مخيبة لآمال شقّ كبير من التونسيين”.



من جهتها، أعلنت الجبهة الشعبية عدم منحها الثقة لحكومة الصيد، وهو نفس موقف حزب المبادرة الدستورية الذي عبّر رئيسه كمال مرجان عن “عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة لأنها حكومة كفاءات بينما نرى أنّ تونس في حاجة في المرحلة الراهنة إلى حكومة تضم كل الأحزاب وكل الطيف السياسي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة”.



وينتظر أن يتمّ تقديم تشكيلة حكومة الحبيب الصيد، يوم غد الثلاثاء، على مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، لتقديمها إلى النواب من أجل الدعوة إلى المصادقة عليها.