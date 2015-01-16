نتنياهو .. قديس باريس أم جزّار غزة ؟

نتنياهو مشاركا في تظاهرة باريس

تحرك بخطى وطيدة رافعا رأسه عاليا و ملوحا بيده في شموخ ، و كأنه قديس خارج من محرابه أو زعيم حاصل على جائزة نوبل للسلام ، إنه بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في تظاهرة باريس ، والذي بدا تواجده فيها كافيا لإثارة عاصفة من الانتقادات للرجل الذي تسبب في مقتل أكثر من 2200 في غزة في حربه الأخيرة عليها .



كعادة الصهاينة يجيدون استغلال الصورة و المشهد بشكل احترافي للدفاع عن مواقفهم ، لكن مشهد نتنياهو كان مبالغا فيه بصورة مذهلة كما يصف مراقبون .



فالرجل الذي لا تزال تقتر يديه بدماء ضحايا غزة الذين تجاوزا الألفين غالبهم من النساء و الأطفال كما تقول تقارير حقوقية ، و جد القدرة و الشجاعة على أن يقف في تظاهرة ضد "الإرهاب" في حين يعتبره العديد من الفلسطينيين "الإرهابي الأول" ، بل طالبت منظمات حقوقية بمحاكمته كمجرم حرب على جرائمه في حق غزة .



بل المفارقة الصادمة للبعض أن من وقف في الصف الثاني للتظاهرة أيضا هو وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، الذي يجاهر دائما بأن الحل الوحيد الذي يضمن الهدوء في غزة يتمثل في إلقاء قنبلة نووية عليها.



أمّا في الصف الثالث، فقد وقف وزير الاقتصاد، نفتالي بنات، الذي نشرت له وسائل إعلام الإسرائيلية قبل أشهر قوله"ما المشكلة في قتل العرب، قتلت خلال خدمتي في وحدتي سييرت متكال وماجلان كثيرين منهم؟!"، من دون أن يبدي زملاؤه أي اعتراض على حد قوله.



هؤلاء الثلاثة شاركوا في تظاهرة ضد "الإرهاب " في مشهد سيريالي بامتياز ، يعبر عن القدرة العالية على خلط الأوراق الذي تعودت عليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة .



فلم يكتفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذا و لكنه اختار أن "يندمج" أكثر في المشهد و يصرح بعدها في تصريحات صحفية قائلا : أن ما حدث في باريس يدلل على أن العالم كان مطالباً "بإبداء تأييد أكثر قوة لإسرائيل خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة" .



و هنا يتوقف الخيال مدهوشا أمام هذه القدرة اللامتناهية على قلب الحقائق واضفاء الشرعية على جرائم توصف بأنها ضد الإنسانية حدثت منذ أربعة اشهر فقط في قطاع غزة .



و هي التصريحات التي علّق عليها الكاتب صالح النعامي مؤخرا بالقول عن نتنياهو أنه " يحاول تجنيد النخب السياسية والرأي العام في الغرب، للمساواة بين منفذي الهجمات في باريس والمقاومة الفلسطينية. "



و أضاف "فقد زعم نتنياهو أن الحوافز التي تحرك المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل هي نفسها التي حركت منفذي الهجمات في باريس. وكأن الشعب الفلسطيني لا يقاوم احتلالاً بغيضاً، يمثل أفظع أشكال الإرهاب. من أسف، فإن الذي شجع نتنياهو وزملاءه على التشبث بمنطقه الوقح والمستفز، هو النفاق العالمي الذي تعاطى مع أحط الإرهابيين الصهاينة كرجال كدولة، يجب أن يُقدّروا ويحترموا."



مشاركة نتنياهو هذه استطاعت زيادة شعبيته بين اليهود فبالرغم من حرص صحيفة هآرتس -ذات الميول اليسارية- على انتقاده المستمر، فقد أشادت به مؤخرا بسبب دعوته اليهود الفرنسيين مؤخرا للهجرة إلى إسرائيل.



حتى أنه بحسب صحف اسرائيلية حافظ على صعوده بسباق الانتخابات من خلال مشاركته في المسيرة المليونية بباريس .



فإلى متى يستمر اللعب بدماء العرب و المسلمين على موائد الكبار و الصّغار أحيانا أخرى ؟