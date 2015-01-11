مخيمات اللاجئين بين ذوبان الثلوج وتجمد القلوب

أوضاع مخيمات اللاجئين في سوريا – أرشيف

مأساة جديدة تنتظر مخيمات اللاجئين في الأردن و سوريا و لبنان، و كأن قدرهم أن يعيشوا ظلمات بعضها فوق بعض ، فلم تعد مأساتهم فراق أوطانهم و حياتهم التي خلفوها وراءهم ، لم يعد هناك مكان لأحلامهم البسيطة التي وأدها الواقع المرير .

حتى برودة الشتاء القارسة و الثلوج المتساقطة لم تعد كافية ليتحرك العالم رغم بطونهم الخاوية و عراء الأرض التي يعيشون عليها ، و التي كشفت عراء الإنسانية جمعاء من ضمير حيّ يخفف آلمهم .

اليوم ينتهي الصقيع و البرد الذي اذاقهم قشعريرة البدن و الفؤاد ، و تسبب في موت الكثيرين تجمدا ، و لكن السعادة على ما يبدو لا تعرف طريقها إليهم .

فالبلاء القادم و التي ستبدئ أولى فصوله غدا الاثنين هو بدء زوبان الثلوج و تحولها إلى ماء جاري ليحيل حياتهم إلى جحيم إضافي يغرق خيامهم و يجرفها و تتحول الأرض إلى أرض طينية سبخة تأتي على اشياءهم البسيطة .

أكثر من مليون ومائتي ألف لاجئ سوري عليهم أن يواجهوا هذه الظروف المناخية الصعبة، خاصة في ظل بطء وصول المساعدات، و تردي أوضاع المخيمات التي تأويهم.

ففي الأردن، أعلنت الحكومة تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية حتى الأحد القادم، كما أجلت امتحانات الثانوية العامة.

هذا في حين داهمت الأمطار المتساقطة، التي تنهمر منذ فترة، آلاف الخيام في مخيم الزعتري، الذي يقع على مقربة من الحدود السورية، والذي يأوي به نحو 65 ألف لاجئ سوري.

ويستضيف الأردن ما يقارب 290 ألف لاجئ، وتفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين والذين ينتظرون التسجيل في الأردن يبلغ 142 ألفا و664.

كما تسببت الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة الواحدة، إلى اقتلاع العديد من الخيام و تمزقها، مما أضطر عدد كبير من ساكنيها إلى حفر خنادق صغيرة حول خيامهم لحمايتها من الأمطار والأوحال التي باتت تغطي كافة أرجاء المخيم.

اليوم يشارك أكثر من 50 رئيس دولة و حكومة في عزاء ضحايا هجوم شارلي إيبدو الفرنسية ، في حين هناك مئات الآلاف من ضحايا الثورة السورية و حرب اسرائيل على غزة من الأطفال و النساء لم يقدم أحد لهم العزاء بل هناك دائما مبررات لمزيد من القتل ، لتبقى جمود قلوب الساسة هي الوحيدة الغير قابلة للذوبان كثلوج المخيمات .

