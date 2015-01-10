عيد القضاء المصري، هل يكون إعلان لموت العدالة؟

دار القضاء العالي في حماية مدرعات الشرطة

احتفل رجال القضاء في مصر بعيد القضاء الذي يوافق العاشر من يناير من كل عام، لكن على ما يبدو أن رئيس مجلس القضاء الأعلى عبّر في كلمته دون قصد عن الخلل الحاصل في منظومة العدالة في مصر .

فلقد جاءت كلمته مليئة بالأخطاء النحوية و أخطاء في الآيات القرآنية كما وصف مراقبون ، و من رجل المفروض أنه يقف على قمة الهرم القضائي في مصر .



السيسي الذي حضر الاحتفالية اكّد على " حرصي منذ تولي السلطة في (يونيو 2014) على عدم التأثير على القضاء، وأن أنأى بنفسي عن التدخل في مسار أي قضية، أو في سير تحقيقات النيابة"، وأشار إلى أن "الدستور أرسي استقلال القضاء، وهو ما أعتبره منهجا لي في الحكم، ألتزم به بإيمان ويقين" كما جاء على لسانه.



هذه التصريحات اثارت دهشة العديد من المراقبين للشأن المصري ، فكثير من المنظمات القانونية و الحقوقية الدولية و المستقلة تحدثت عن ان القضاء المصري أصبح ذراع في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها منذ انقلاب الثالث من يوليو و الذي اطاح فيه العسكر بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي .



ففي تقرير للمرصد المصري للحقوق و الحريات صدر مؤخرا جاء فيه ، أن نحو 837 معتقل رأي تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية في غضون شهر واحد فقط، معتبرا ذلك "مخالفة" للقوانين و"انتهاكا" لمعايير العدالة.



و في تصريحات سابقة للجزيرة وصف المنسق العام لحركة "قضاة من أجل مصر" محمد عوض السلطة القضائية بأنها أصبحت تابعة.



واستنكر عوض أن "يساق قاض معصوب العينين ليستجوب رئيسا معزولا"، معتبرا أن هذا المشهد يلخص الوضع القضائي في مصر.



وأورد شواهد قال إنها غير مسبوقة، ومنها "اتهام شخص مقطوعة يداه بحمل سلاح، وأن رجلا عمره سبعون عاما متهم بسرقة دبابتين، معتبرا أن الشعب المصري مفتقد للعدالة وللثقة في السلطة" على حد قوله .



و لم يغب بعد عن ذاكرة الشعب المصري الحكم الغير مسبوق الذي أصدرته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا العام الماضي بإعدام 529 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين من اصل 1200 تتهمهم السلطات الحالية بأحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي .



الحكم الذي صدر دون سماع شهود و دون أدلة و في جلسته الثانية و شمل الحكم متهمين متوفين و أطفال .



في النهاية هل تستطيع الكلمات المعسولة عن القضاء في يوم عيده أن تصلح و ترمم الشروخ المتزايدة في منظومة القضاء المصري ؟ ، أم تبقى أوجاع و معاناة أكثر من 42 ألف معتقل سياسي منذ بدء الانقلاب هي التعبير الفعلي عن موت منظومة العدالة في مصر .