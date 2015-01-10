السيّد الأبيض والآخر الأسود و سياسة الكيل بمكيالين

نسخة من صحيفة شارلي ايبدو تسخر فيها من مقدسات اسلامية

يصرّ الغرب بكل تبجح ممكن و مستطاع على تذكيرنا دائما بأن العرب والمسلمين ما هم إلا مواطنون من الدرجة الثالثة أو العاشرة.حادث صحيفة شارلي إبدو الفرنسية و الذي أدانه الجميع بمن فيهم المؤسسات الإسلامية شاهد صارخ على هذه الازدواجية التي تعكس حالة النرجسية تجاه الذات والاحتقار للآخر العربي أو المسلم .

الحادث مدان من دون شك ، لكن أن تقوم الدنيا وتقعد ويجتمع رؤساء العالم من أجل إدانة الحادث والتعاضد من أجل الحرب على الإرهاب فهذا هو المستغرب .



و ليس الاستغراب هنا في حدوثه ولكن في انه لا يحدث إلا عندما يكون الضحية أوربيا أو أمريكيا ، أما عندما يكون مسلما فموته لا يساوي قيمة الحبر الذي يكتب به في الصحيفة ، وربما في نهاية المطاف أصبح هو المدان و القاتل هو الضحية !!

في مصر مثلا في اعقاب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 مات عشرات الصحفيين والإعلاميين وحوادث قتلهم مسجلة بالصوت والصورة وبعضها نقلتها شاشات التلفزة على الهواء مباشرة يوم فض اعتصاميّ رابعة و النهضة، ولم يحرك العالم ساكنا، بل منعت وسائل إعلام غربية عديدة نشر صور هذه المجزرة حفاظا على مشاعر المشاهدين.



وهو ما دفع الكاتب الصحفي وائل قنديل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لانتقاد سياسة الكيل بمكيالين التي تعامل بها المجتمع الدولي والمثقفين مع حادث الهجوم على مقر صحيفة "شارلى إبدو"، متسائلا أين كانوا هم من قتلى صحفيّ مصر على أيدي الانقلاب العسكري.



وقال قنديل في تدوينته اليوم السبت( 10/1/2015 ) : "إلى جماعة "كلنا شارلي" أحمد عاصم، ومصعب الشامي، وحبيبة عبد العزيز، وميادة أشرف وآخرون، صحفيون قتلهم إرهاب السلطة أين كنتم؟"

وأضاف: "أنا ضد الإرهاب لكني لست "شارلي إبدو" أيها المثقف الدون، حرية التعبير ليست للسيد الأبيض فقط".



فرنسا ذاتها التي تعاني حاليا من عدة عمليات مسلّحة و تحشد العالم للوقوف جانبها ضد ما وصفته بـ"الإرهاب" ، هي نفسها من اتهمتها منظمات وحركات إفريقية برعاية عمليات التطهير العرقي للمسلمين في أفريقيا الوسطى .



في سوريا و في عام 2014 فقط وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي للعام المنصرم – 2014 – سقوط قرابة ستين ألف قتيل، قضى معظمهم بسبب البراميل المتفجرة التي يلقيها النظام السوري على المدن والأحياء السورية .

ستون ألف قتيل لم يبكهم أحد ولم يتعاطف معهم و لم تحشد أوروبا "الإنسانية " طاقتها و اعلامها و حقوقييها للدفاع عنهم ، و لم يكتب أحد "كلنا سوريا " على غرار "كلنا شارلي إبدو" .



على العالم الغربي إن كان صادقا مع نفسه متسقا مع ذاته أن يدين جرائم القتل والإرهاب جميعها ويعمل على إيقافها و محاسبة مرتكبيها، عندها فقط يمكن أن يتعاطف مع أحداث مثل شارلي إبدو وغيرها .