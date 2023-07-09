هيئة فلسطينية: 256 عملية هدم و4 آلاف اعتداء إسرائيلي بالضفة في النصف الأول من 2023

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ 256 عملية هدم، استهدفت 303 منشآت فلسطينية خلال النصف الأول من عام 2023.

وأضافت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقريرها نصف السنوي، أن 543 شخصًا تضرروا من عمليات الهدم، بينهم 272 طفلًا.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر خلال المدة نفسها 822 إخطارًا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص في ارتفاع ملحوظ وقياسي في عدد الإخطارات الموجهة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، والذي سبقه.

وأوضحت أنها رصدت 4 آلاف و73 اعتداء نفّذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل تخريب أراضي وتجريفها، واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.

ولفتت إلى أن المستوطنين الإسرائيليين نفّذوا ما مجموعه ألفًا و148 اعتداء، تسببت باستشهاد 8 مواطنين فلسطينيين.

وأضافت أن سلطات الاحتلال درست ما مجموعه 75 مخططًا هيكليًا لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، تشمل أكثر من 13 ألف وحدة سكنية.

وتحدثت الهيئة عن إقامة 13 بؤرة استيطانية خلال الفترة نفسها على أراضي المواطنين الفلسطينيين معظمها بؤر رعوية (يقيم فيها رعاة مع أغنامهم)، في وقت جرى فيه مصادرة أكثر من 44 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من قبل الجيش بذرائع مختلفة.

وقالت الهيئة الفلسطينية إن دولة الاحتلال ومجموعات من المستوطنين تسببوا بقطع وتضرر ما مجموعه 8 آلاف و340 شجرة منذ مطلع العام.

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مستوطنين أحرقوا، اليوم الأحد، عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس شمالي الضفة.

في حين قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين (مستقلة)، في بيان، إن مستوطنين هاجموا، الأحد، تجمع عرب الكعابنة غربي مدينة أريحا.

وأضافت أن المستوطنين هاجموا منزلي الشقيقين عيد وعايد أحمد فزاع كعابنة، في المعرجات الفوقا، وقاموا بوضع مادة مجهولة في مياه التجمع.