مقتل وإصابة مدنيين جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الخرطوم

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في السودان، بتجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في منطقة أبو آدم جنوب العاصمة الخرطوم، مما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين.

كما أفاد بتصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من أحد المصانع في منطقة الإسطبلات غربي العاصمة الخرطوم.

وكشف مراسل الجزيرة مباشر أيضًا عن حدوث اشتباكات ودوي إطلاق نيران في محيط معسكر الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم.

ويأتي تجدد الاشتباكات في السودان في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أن السودان “على حافة حرب أهلية شاملة” قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها.

ويشهد السودان، منذ 15 إبريل/نيسان، معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد الآلاف وكارثة إنسانية مستفحلة.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأن النزاع فيه يتخذ أكثر فأكثر أبعادًا عرقية.

وكان السودان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية، حتى قبل اندلاع القتال، ويُعد من أكثر دول العالم فقرًا حيث يحتاج 25 مليون شخص -يُمثلون أكثر من نصف تعداد السكان- إلى مساعدة إنسانية وحماية، حسب الأمم المتحدة.