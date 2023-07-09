ما واجب الجاليات المسلمة في الغرب تجاه الاعتداء على القرآن الكريم؟ (فيديو)

حث الداعية الإسلامي الدكتور حسام السامرائي الجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب على أن تنتزع حقوقها بالكامل بالقانون.

وقال في رده على سؤال، في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، عن واجب الجاليات المسلمة في الغرب تجاه الاعتداء على القرآن الكريم، إن عليهم انتزاع حقوقهم، مؤكدًا سقوط الشعارات التي تنادي بها تلك الدول بعد الأزمة الأخيرة.

وأضاف “تلك الدول المفروض أنها ترعى الحقوق والحريات والسلم الاجتماعي والتعايش، ولكنْ برأيي أنها سقطت بعد أزمة الاعتداء على القرآن”.

ما واجب الجاليات المسلمة في الغرب تجاه الاعتداء على القرآن الكريم؟#أيام_الله pic.twitter.com/zpXJDz5Mhy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2023

وأشار إلى ضرورة أن تقف الحكومات في الدول الإسلامية موقفًا حاسمًا في هذه القضية.

وأكد أن “ضمير الأمة لم يمت”، مشيرًا إلى المظاهرات التي خرجت في العديد من الدول رفضًا للاعتداء على القرآن في السويد.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزق المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عامًا) نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعدما منحته الشرطة تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.