وقفات احتجاجية في السويد للتنديد بجريمة حرق المصحف الشريف

شهدت العاصمة السويدية ستولكهولم، ومدينة مالمو، اليوم الأحد، مظاهرات ووقفات للتنديد بجريمة حرق المصحف الشريف.

وشارك الآلاف في الوقفات التي نظمتها جمعيات ومنظمات إسلامية في السويد، مطالبين السلطات السويدية بمنع الاستفزازات التي تستهدف القرآن الكريم.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزق المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.