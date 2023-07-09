بين “التلغيم” و”الضرر الممنهج”.. روسيا تدعو قمة الناتو إلى بحث وضع محطة زابوريجيا النووية

دعت موسكو زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى بحث وضع زابوريجيا الأوكرانية في قمتهم المزمع عقدها هذا الأسبوع، والمخصَّصة لبحث عدد من الموضوعات، ليس من بينها الوضع في المحطة النووية.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الحلف في ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز، لمناقشة عدد كبير من الموضوعات تتراوح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام إلى عضويته، ومساعي السويد للانضمام، وتعزيز مخزونات الذخيرة، ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إنه يتعين على زعماء الناتو بحث وضع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا خلال قمتهم المزمعة.

💬 Maria #Zakharova: ☝️ We know that pressure has been placed in the best traditions of “a rules-based order” on virtually all countries that maintained and continue to maintain military-technical cooperation with the Russia. 🔗 https://t.co/IrBXZDEINX pic.twitter.com/D0cexrjwTn — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 7, 2023

واتهمت المتحدثة الروسية أوكرانيا “بإلحاق ضرر ممنهج” بمحطة زابوريجيا النووية، وقالت “ينبغي أن يكون اهتمام قمة حلف الأطلسي الرئيسي بهذا الأمر” في إشارة إلى المحطة النووية.

وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من الأمر، وقالت “على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف في منطقة التأثير المباشر إذا وقعت كارثة بالمحطة”.

وتقع مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا -التي تُعقد فيها قمة الناتو- على بعد نحو ألف كيلومتر من المحطة النووية، وهي أكبر محطة في أوربا.

☢️Again, 🇷🇺 has been accused of allegedly possessing an undeclared stock of chemical warfare agents. ☝️Instead of playing the anti-Russian card we recommend 🇺🇸 not in words, but in deeds, to prove its adherence to the proclaimed good intentions. 📎 https://t.co/VjLVYuiJ4D pic.twitter.com/vhG7c2MTtj — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) July 8, 2023

هل تم تلغيم المفاعلات؟

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتخطيط لمهاجمة المحطة النووية التي تقع في منطقة زابوريجيا الخاضعة حاليًّا للسيطرة الروسية.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارًا من تهديد خطير تتعرض له المنشأة، وقال في الآونة الأخيرة إن القوات الروسية لغّمت سطح عدد من المفاعلات.

لكنّ خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودين في المحطة قالوا إنهم لم يلاحظوا بعدُ أي مؤشرات على وجود ألغام أو متفجرات فيها، لكنهم يحتاجون إلى التأكد من ذلك من خلال الوصول إلى جميع أجزائها.

ضحايا بضربة روسية

من ناحية أخرى، قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 13 أمس السبت في مدينة ليمان شرقي أوكرانيا، بعدما تعرضت لقصف بصواريخ روسية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية.

ووقع القصف حوالي الساعة العاشرة صباحًا في مفترق طرق تنتشر على جانبيه متاجر صغيرة وعدد من المقاهي، حيث كان كثير من السكان موجودين في ذلك الوقت، حسب شهود عيان.

وأدى القصف إلى تضرر عدد من المركبات، حيث شوهدت سيارات محترقة أمام أحد المتاجر، وقالت امرأة تسكن في المنطقة “وقعت انفجارات في كل مكان”، وأشارت إلى وجود “الكثير من الناس”.

وسيطر الجيش الأوكراني على مدينة ليمان، وهي تقاطع كبير للسكك الحديدية بشرقي أوكرانيا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.