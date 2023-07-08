500 يوم على حرب أوكرانيا.. زيلينسكي يزور جزيرة الأفعى “رمز مقاومة روسيا” (شاهد)

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “جزيرة الأفعى” الصغيرة في البحر الأسود، التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الحرب. وذلك مع دخول الصراع يومه الـ500.

وقال في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “اليوم، نحن في جزيرة الأفعى التي لن يغزوها المحتلون أبدًا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان”.

وأضاف الرئيس الأوكراني في المقطع الذي ظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع أزهارًا على نصب تذكاري “أريد أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500”.

500 days of the full-scale war. Snake Island. The free island of free Ukraine. I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war. Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

وسيطرت موسكو على الجزيرة بعد وقت قصير من شن حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

وتعتبر جزيرة الأفعى الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود، حيث تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة، ولكنها مكشوفة. ويطلق عليها اسم (Serpent Island) أو جزيرة الثعبان أو الجزيرة البيضاء، لأنها تعيش فيها ثعابين بيضاء.

وأصبحت هذه الجزيرة رمزًا للمقاومة الأوكرانية، فمنذ اليوم الأول للحرب، هاجمها الروس للاستيلاء عليها.

وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيل على نطاق واسع، يسمع فيه قول حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الأفعى “اذهبي إلى الجحيم!” ردًّا على سفينة موسكفا الروسية التي كانت تحضّهم على الاستسلام.

وفي وقت لاحق أُسر الجنود الأوكرانيون، ثم حُرّروا في ما بعد بعملية تبادل أسرى.

وغرقت السفينة الروسية “موسكفا” في البحر الأسود في إبريل/ نيسان، وقالت موسكو إن السبب هو انفجار على متنها في حين أعلنت أوكرانيا أنها قصفت السفينة الحربية بصواريخ.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، أعادت القوات الأوكرانية السيطرة على الجزيرة.