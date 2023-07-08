كشف عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي.. أردوغان: أوكرانيا تستحق الانضمام إلى حلف “الناتو” (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن أوكرانيا تستحق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك بعد اجتماع في اسطنبول مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتسعى كييف للانضمام إلى الأطلسي لكنّ الولايات المتحدة حذّرت من أنّ أوكرانيا “لن تنضمّ إلى الناتو” بعد قمّة الحلف المقرّر عقدها، الثلاثاء والأربعاء المقبلين في فيلنيوس.

وشدد أردوغان على ضرورة “عودة روسيا وأوكرانيا إلى مباحثات السلام”.

وأشار إلى أن تركيا تعد أكثر بلد يبذل جهودا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقا لأسس القانون الدولي.

وتعهد أردوغان بتقديم تركيا كافة أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجددا.

وتمنى الرئيس التركي تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها في 17 يوليو/ تموز الجاري.

وقال: ننتظر على الأقل تمديد اتفاقية ممر الحبوب 3 أشهر بدلا من شهرين.

وكشف أردوغان عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا الشهر المقبل، مضيفا: سنحظى خلال ذلك بفرصة بحث تبادل الأسرى (بين روسيا وأوكرانيا) وجها لوجه مرة أخرى.

بدروه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تريد تنفيذ خطة السلام، وإن تركيا على استعداد لتولي دور القيادة بهذا الصدد.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “تركيا تظهر دورها القيادي في ترسيخ السلم والأمن الدوليين”.

وتابع “أنا هنا (في إسطنبول) لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا”.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم التركي الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

كما تقدم بالشكر لنظيره التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

آمال أوكرانيا

وقضت الولايات المتحدة على آمال أوكرانيا في الانضمام بسرعة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث من المقرر أن يعقد الحلف اجتماع قمة الأسبوع المقبل.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو كنتيجة للقمة.

وتدعم الولايات المتحدة بشكل صريح “سياسة الباب المفتوح”، وهو ما يعني أن الأعضاء سوف يقررون معا مع أوكرانيا ما إذا كانت ستنضم إلى الحلف.

وقال سوليفان “مع ذلك، سيتعين على أوكرانيا تنفيذ المزيد من الإصلاحات قبل أن تصبح عضوا، مشيرا إلى أن القمة التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس ستكون حدثا هاما على هذا الطريق”.

يشار إلى أن كييف تضغط بقوة من أجل اتخاذ قرار سريع بشأن السماح لها بالانضمام إلى الناتو رغم أن الحلف يستبعد بشكل عام قبول انضمام أي دولة تعاني من نزاع إقليمي مستمر.

اتفاقية الحبوب

في السياق، شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على دور تركيا المؤثر بخصوص اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود التي تنتهي في 17 يوليو/ تموز الحالي.

وقال غريفيث في تصريحات صحفية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة: آمل أن يتوجه الجميع إلى تركيا بخصوص هذا الأمر، ونتحدث مع أنقرة بهذا الصدد مرتين أو ثلاثا في الأسبوع.

وأكد أن تركيا مدافع كبير ومؤثر ولاعب دبلوماسي بخصوص اتفاقية الحبوب.

وحذر غريفيث من أن الإخفاق في تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قد تكون له عواقب وخيمة، حيث إنها توفر جزءا كبيرا من احتياجات الحبوب في العالم.

وشدد على أهمية تمديد الاتفاقية لتأمين الغذاء لشعوب أفريقيا، مضيفًا: لا نريد أن نعيش الوضع نفسه كل 3 شهور، فهذا يضر بشكل كبير بالثقة التجارية، وله تأثير ضار على أسعار الأغذية.

وفي يوليو/ تموز 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد الحرب الروسية، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا، وفي 18 مايو/ أيار الماضي، جرى تمديدها 60 يوما إضافية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ألمح مسؤولون روس إلى أنهم قد يعرقلون تمديد الاتفاقية، واشتكوا من عدم تنفيذ أجزاء منها للسماح بالصادرات الروسية.