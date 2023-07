رسميا.. أمريكا تقرر تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية لمواجهة روسيا (فيديو)

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، وذلك في إطار حزمة مساعدات أمنية أمريكية جديدة بقيمة 800 مليون دولار.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي، إن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارًا بتزويد كييف بالقنابل العنقودية بعد التشاور مع حلفائه، وبعد توصية بالإجماع من إدارته.

وأضاف سوليفان “ندرك أن الذخائر العنقودية تشكل خطرًا على المدنيين جراء الذخيرة التي لم تنفجر”، لافتًا إلى أن هذا هو سبب تأجيل القرار لأطول فترة ممكنة”.

لكنه برر القرار قائلًا “يوجد خطر كبير أيضًا بإلحاق الأذى بالمدنيين إن اجتاحت القوات والدبابات الروسية مواقع أوكرانية واستولت على مزيد من الأراضي الأوكرانية، وقهرت مزيدًا من المدنيين الأوكرانيين لأن أوكرانيا لا تملك ما يكفي من المدفعية”.

وأشار إلى أن روسيا تستخدم هذا النوع من الأسلحة منذ بدء الحرب مطلع عام 2022، ومعتبرًا أن “المدفعية هي في صلب النزاع”.

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام القنابل العنقودية بموجب اتفاقية أوسلو 2008، لأنه عادة ما يتم إطلاق عدد كبير من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصًا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين، كما تشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرًا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.

وفي هذا الإطار أكد سوليفان أن أوكرانيا قدمت ضمانات “خطية” حول كيفية استخدام هذه الأسلحة للتقليل من “الأخطار التي تشكلها على المدنيين”.

وستأتي هذه الذخائر في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء الحرب الروسية إلى أكثر من 41 مليار دولار.

وتشمل المساعدة الجديدة مدرّعات وذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، إضافة إلى الذخائر العنقودية وغيرها من الأسلحة.

The Biden administration is expected to announce Friday that it will provide thousands of cluster munitions to Ukraine, according to people familiar with the decision. It's part of the latest military aid package for the war effort against Russia. https://t.co/kBHN4bDXY8

— The Associated Press (@AP) July 6, 2023