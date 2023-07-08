رئيس الجالية الإسلامية بصقلية: هذه الأسباب الرئيسية لتصاعد الهجرة غير النظامية (فيديو)

قال عبد الحفيظ خيط رئيس الجالية الإسلامية في صقلية إن تصاعد الحروب والنزاعات المسلحة بمنطقة الشرق الأوسط وانعدام الأمن والظروف الاقتصادية الصعبة والاضطهاد السياسي هي السبب الرئيسي في هروب العديد من أبناء هذه المنطقة إلى أوربا عبر الهجرة غير النظامية.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن آخر الإحصاءات الرسمية تؤكد أنه فُقد جراء الهجرة غير النظامية “26 ألف شخص منذ عام 2014 إلى يومنا هذا”، لافتًا إلى أن أوربا فشلت في التعامل مع هذا الملف.

وتصدر المصريون أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا عبر البحر في مايو/ أيار الماضي، بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورصد تقرير المفوضية وصول 8154 لاجئًا ومهاجرًا إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط 22% منهم من مصر، و19% من بنغلاديش، و15% من باكستان. وشملت القائمة مواطنين من سوريا وأفغانستان وتونس، وكان 15% من إجمالي من وصلوا أطفالًا.

ووفقًا للتقرير فإن 72% من المهاجرين الذين بلغوا سواحل إيطاليا انطلقوا من ليبيا، و18% من تونس، و10% من تركيا. وأوضح التقرير أن نحو 7 آلاف من المهاجرين وصلوا إلى الشواطئ بمساعدة عمليات البحث والإنقاذ.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 920 شخصًا ماتوا أو فقدوا في البحر المتوسط، منذ بداية العام الجاري وحتى مايو الماضي، نتيجة غرق المراكب التي تقلهم، مقابل نحو 50 ألفًا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال المدة نفسها.

مفوضية اللاجئين: 22% ممن وصلوا إلى إيطاليا عبر المتوسط مصريون pic.twitter.com/IgdxJwWkFv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 7, 2023

من جانبها، قالت غادة حلمي الباحثة المختصة في قضايا الهجرة واللجوء، إن مصر شكّلت لجنة وطنية تضم 30 وزارة وجهة رسمية لمكافحة هذه الظاهرة.

وأضافت لـ(المسائية) أن المشرّع المصري قام بتشديد العقوبات على عصابات الجريمة المنظمة التي تلعب دورًا كبيرًا في هذه القضية.

ولفتت إلى ضرورة تعاون الاتحاد الأوربي مع الدول المصدرة للهجرة غير النظامية عبر تنمية هذه البلدان اقتصاديًّا، وتوفير فرص عمل فيها بهدف الحد من هذه الظاهرة.

جدير بالذكر أن تقرير مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة جاء بعد أقل من شهر من غرق مركب هجرة غير نظامية قرب سواحل اليونان، كان يقصد السواحل الإيطالية.

وتم إنقاذ 104 أشخاص كانوا على متن المركب، وعُثر على جثث 82 آخرين، في حين ظل أكثر من 500 في عداد المفقودين. وكان هذا المركب قد خرج من ليبيا، وكان أغلب من على متنه مصريين.