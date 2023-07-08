دعوة أممية إلى زيادة تمويل الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي على جنين

حثت الأمم المتحدة الدول الأعضاء على زيادة تمويلها لأكثر من مليوني فلسطيني في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، في أعقاب عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الجمعة، “بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، أصبح المخيم في جنين بكامله دون ماء، وبعض السكان بلا مأوى”.

وأضاف للصحفيين “وفقًا لتقديرات شركائنا في المجال الإنساني، فقدت أكثر من 100 أسرة اتصالها بنظام الصرف الصحي”.





ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستعطي الأولوية لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي في الأيام المقبلة، إضافة إلى توفير المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي، وخصوصًا للأطفال.

وقال المتحدث الأممي إن التخفيف من مخاطر الذخائر غير المنفجرة سيكون أيضًا أمرًا بالغ الأهمية، ولدعم هذه الجهود نحث الدول الأعضاء على زيادة تمويلها للاستجابة الإنسانية.

في غضون ذلك، أطلعت لين هاستينغز منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجلس الأمن على الوضع الأخير في جنين.





وعقد المجلس المكون من 15 عضوًا مشاورات صباح أمس الجمعة لبحث العملية الإسرائيلية الدامية في جنين.

وأطلق جيش الاحتلال، الاثنين الماضي، عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها واستخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية.

وأسفرت العملية عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 140 آخرين، بينهم 30 في حالة حرجة. وانسحب جيش الاحتلال من مدينة جنين فجر الأربعاء، ليختتم أكبر عملية عسكرية له في المدينة منذ أكثر من 20 عامًا.