حشود فلسطينية تشيّع جثماني شهيدين في الضفة المحتلة (فيديو)

شيعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين، اليوم السبت، جثماني الشهيدين علاء خليل القيسية في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وعبد الجواد حمدان صالح بقرية عارورة شمال غرب رام الله، في الضفة المحتلة.

واستشهد الشاب علاء قيسية (23 عامًا) جراء إطلاق مستوطن النار عليه قبل 40 يومًا، بالقرب من مستوطنة “تينا عومريم”، المقامة عنوة على أرض بلدة الظاهرية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى دورا إلى بلدية الظاهرية، وصولًا إلى منزل عائلة الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم إلى مسجد الظاهرية الكبير للصلاة على جثمانه الطاهر، ليوارى بعدها الثرى في مقبرة التمرة وسط البلدة.

أما عبد الجواد صالح (24 عاما) فقد استُشهد يوم أمس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، في قرية أم صفا شمال رام الله المجاورة.

وانطلق موكب تشييعه من أمام مستشفى الاستشاري العربي، بموكب مهيب، وصولًا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع.

وجاب المشيعون شوارع القرية، حاملين جثمانه ملفوفًا بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا هتافات منددة وغاضبة من جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

ووصل المشيعون إلى مسجد عارورة، وسط القرية، وأدوا على الجثمان صلاة الجنازة، وسط أجواء من الحزن والحداد.