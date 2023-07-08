إيران والجزائر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية وإلغاء التأشيرات السياسية بينهما (فيديو)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن بلاده والجزائر قررتا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وفتح سفارة كل منهما في الأخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإيراني مع نظيره الجزائري أحمد عطاف في طهران اليوم السبت.

وكان عبد اللهيان قد التقى نظيره الجزائري في طهران وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا الثنائية وتطوير التعاون بينهما إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال عبد اللهيان إن البلدين اتفقا على رفع التأشيرات السياسية بينهما، وتشكيل لجنة عليا بين البلدين.

ونوّه الوزير الإيراني بموقف الجزائر المؤيد لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ورفض منح “الكيان الصهيوني” صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

ووصف وزير الخارجية الجزائري خلال المؤتمر الصحفي العلاقات الثنائية بين بلاده وإيران بأنها متميزة ومتألقة سياسيًّا ومؤهلة للتطوير في أبعادها الاقتصادية.